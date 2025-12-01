A realidade bateu na porta, mas o sonho de ser campeão novamente permanece vivo. Após vencer a Libertadores de 2025 contra o Palmeiras no último sábado (29), em Lima, no Peru, o Flamengo tornou-se o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos da competição continental. A delegação, que retornou no domingo (30) ao Brasil e celebrou o título nas ruas do Rio de Janeiro, se reapresenta nesta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação visando os compromissos do mês de dezembro.

Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, Filipe Luís comandará o treino da equipe na tarde desta segunda-feira (1º), com a participação de todo o grupo e dos jogadores que estiveram na final continental, em preparação para as próximas partidas. O entendimento é de que as comemorações da Libertadores serão deixadas para trás assim que a prática de hoje tiver início. A atividade será realizada no CT a partir das 15h30 (de Brasília).

Após conquistar a Glória Eterna, o Flamengo pode garantir o título do Brasileirão já no próximo jogo contra o Ceará, no Maracanã, na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do campeonato. A partida será transmitida ao vivo pela Globo, na TV aberta. A taça do campeonato será entregue no estádio caso confirme o título. Com a vitória, o Rubro-Negro se tornará eneacampeão brasileiro apenas quatro dias após conquistar o tetracampeonato da América.

O Flamengo busca consolidar uma temporada histórica, marcada pela primeira temporada completa de Filipe Luís à frente da equipe, após ter conquistado a Copa do Brasil em 2024, quando assumiu o comando em setembro e levou o título em outubro. Neste ano, sob sua direção, o clube já conquistou o Campeonato Carioca, a Libertadores e lidera o Brasileirão com 75 pontos, cinco à frente do rival Palmeiras, após 36 rodadas, resultado de 22 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com 74 gols marcados e 24 sofridos.

