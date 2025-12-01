Carlo Ancelotti brinca com 'cabelo branco' do filho no Botafogo
Técnico da Seleção Brasileira também elogia equilíbrio do Brasileirão
Durante participação no programa "Esporte Record", apresentado por Cléber Machado no domingo (30), Carlo Ancelotti falou sobre a experiência de seu filho, Davide, como técnico do Botafogo. Em tom de brincadeira, foi questionado sobre o surgimento de cabelos brancos na cabeça do jovem treinador desde a chegada ao futebol brasileiro. Carleto, porém, disse que isso já vinha dos tempos de Espanha.
— Davide está contente com essa experiência no Botafogo, no futebol brasileiro. O cabelo branco ele já tinha em Madri, então isso não tem problema — brincou.
Além disso, o comandante da Seleção Brasileira elogiou o Brasileirão. Segundo o italiano, o equilíbrio da competição chama muita atenção.
— Eu acho que a liga brasileira é muito interessante, porque não tem partidas definidas antes do jogo, são partidas em que tudo pode acontecer — opinou.
Bom momento do Botafogo de Ancelotti
Depois de oscilação, Davide Ancelotti vem da melhor sequência como técnico do Botafogo no Brasileirão. Não perde há oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates, e está próximo de garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. No mais recente, contra o Corinthians na Neo Química Arena, vencia até os 37 minutos do segundo tempo.
Sequência invicta do Alvinegro
2 x 0 vs Ceará (fora)
2 x 2 vs Santos (casa)
0 x 0 vs Mirassol (fora)
3 x 0 vs Vasco (casa)
0 x 0 vs Vitória (fora)
3 x 2 vs Sport (casa)
3 x 2 vs Grêmio (casa)
2 x 2 vs Corinthians (fora)
Últimos jogos do Botafogo no Brasileirão
vs Cruzeiro (fora) - 04/12
vs Fortaleza (casa) - 07/12
