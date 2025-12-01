Carlo Ancelotti brinca com 'cabelo branco' do filho no Botafogo

Durante participação no programa "Esporte Record", apresentado por Cléber Machado no domingo (30), Carlo Ancelotti falou sobre a experiência de seu filho, Davide, como técnico do Botafogo. Em tom de brincadeira, foi questionado sobre o surgimento de cabelos brancos na cabeça do jovem treinador desde a chegada ao futebol brasileiro. Carleto, porém, disse que isso já vinha dos tempos de Espanha.

continua após a publicidade

— Davide está contente com essa experiência no Botafogo, no futebol brasileiro. O cabelo branco ele já tinha em Madri, então isso não tem problema — brincou.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Além disso, o comandante da Seleção Brasileira elogiou o Brasileirão. Segundo o italiano, o equilíbrio da competição chama muita atenção.

— Eu acho que a liga brasileira é muito interessante, porque não tem partidas definidas antes do jogo, são partidas em que tudo pode acontecer — opinou.

continua após a publicidade

➡️ Súmula detalha expulsão de Jeffinho em Corinthians x Botafogo

Bom momento do Botafogo de Ancelotti

Depois de oscilação, Davide Ancelotti vem da melhor sequência como técnico do Botafogo no Brasileirão. Não perde há oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates, e está próximo de garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. No mais recente, contra o Corinthians na Neo Química Arena, vencia até os 37 minutos do segundo tempo.

Marçal comemora gol contra o Grêmio, em vitória mais recente do Botafogo (Foto: Andrão Fabiano / Código19 / Gazeta Press)

Sequência invicta do Alvinegro

2 x 0 vs Ceará (fora)

2 x 2 vs Santos (casa)

0 x 0 vs Mirassol (fora)

3 x 0 vs Vasco (casa)

0 x 0 vs Vitória (fora)

3 x 2 vs Sport (casa)

3 x 2 vs Grêmio (casa)

2 x 2 vs Corinthians (fora)

continua após a publicidade

Últimos jogos do Botafogo no Brasileirão

vs Cruzeiro (fora) - 04/12

vs Fortaleza (casa) - 07/12