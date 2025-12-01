O atacante Vitinho, do Corinthians, foi um dos destaques do empate diante do Botafogo neste domingo (30), na Neo Química Arena. Com apenas 16 minutos em campo, o jogador mudou o rumo da partida e garantiu ao clube ao menos um ponto ao entrar no segundo tempo e elevar o nível ofensivo da equipe.

Vitinho saiu do banco para entregar uma assistência, criar uma grande chance e registrar quatro passes decisivos, além de acertar dois de três dribles. Também venceu três de cinco duelos pelo chão e encerrou a atuação com nota 7.5 no Sofascore, a 2ª maior da equipe.

— Todo mundo me conhece pela minha jogada individual. É claro que isso de ser titular ou não ser titular não é uma coisa que eu paro para pensar muito, eu quero estar jogando e, se solicitado, começar jogando; se solicitado estar no banco, é estar preparado, é estar pronto. A gente aqui é uma equipe, então qualquer um que estiver em campo vai entrar para dar o melhor, para que o time alcance o objetivo. E comigo dentro de campo não foi diferente. Eu tive a oportunidade de entrar hoje, usar essa minha qualidade individual para que a gente conseguisse esse resultado. Lógico, não é o esperado, mas graças a Deus deu certo e a gente não sai daqui derrotado — disse Vitinho durante zona mista em Itaquera.

O Corinthians teve boas atuações individuais, mas ainda enfrenta dificuldade para engrenar no Brasileirão. A equipe alvinegra não vence há duas rodadas e segue irregular na competição.

Nos últimos cinco jogos, além do empate com o Botafogo, o time venceu o São Paulo e foi derrotado por Bragantino, Ceará e Cruzeiro, cenário que evidencia a oscilação da equipe nas últimas semanas.

— Pensar bem no que eu vou te falar, acho que em algumas circunstâncias sim, em outras não. A gente acabou não tendo resultado positivo aqui com o Ceará num jogo onde a gente é predominante, cria as melhores jogadas, tem um gol impedido e acaba sendo derrotado. No meu ver, a gente não perdeu por falta de atitude. A gente perdeu por um detalhe: o adversário conseguiu fazer um gol na gente e se fechou, e a gente não conseguiu fazer o gol. Mas, na maior parte do tempo, a gente teve uma atitude muito boa, manteve o adversário no campo de defesa e, por uma infelicidade, não acabou vencendo — afirmou o atacante.

— O jogo do Cruzeiro já é totalmente diferente, onde a gente não conseguiu implementar a nossa ideia, não conseguiu implementar o nosso jogo dentro da partida e acabou sendo um pouco sufocado dentro da partida. Foi um jogo onde a gente não encontrou nenhuma dessas estratégias dentro do jogo. Então são situações diferentes. Acho que hoje é muito fácil colocar a culpa só na atitude. Às vezes a gente errou taticamente, estava mal organizado dentro do jogo e acabou que não deu resultado. Às vezes a nossa pressão não conseguiu ser efetiva porque a gente não estava bem posicionado ou por duvidar em algum momento se é para dar um bote, se não é, se é para ir, se não é. Em alguns momentos eu penso que a gente pode fazer um pouco mais de falta no jogo, porque isso também ajuda, isso também faz parte do jogo, e a gente acaba não fazendo — completou.

Vitinho evitou apontar um único culpado para a oscilação do Corinthians e destacou que o momento da equipe precisa ser analisado com mais profundidade. Antes de explicar sua visão, o atacante fez questão de ressaltar que o desempenho não está ligado apenas a questões de atitude ou intensidade, especialmente quando o time atua na Neo Química Arena, onde costuma impor seu jogo com apoio da torcida.

— Então é muito relevante isso. Eu não penso que o nosso problema seja só atitude, comportamento ou intensidade. A gente tenta fazer e, principalmente nos jogos dentro de casa, a gente consegue fazer muito bem. A torcida também é um fator importante porque nos impulsiona bastante dentro do jogo. Mas acho que a gente tem que parar para analisar friamente como foi o jogo, como foi cada etapa e não colocar a culpa em só uma coisa. E não rotular a nossa equipe com esse problema. Na minha opinião, não é sempre isso que acontece. Em alguns episódios, sim, mas nem todos — finalizou.

Corinthians busca classificação para Libertadores (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Vitinho ganha elogios de Dorival

Vitinho foi anunciado pelo Corinthians em agosto deste ano e, desde então, soma 13 jogos com a camisa alvinegra, sendo 3 como titular. Após o empate diante do Botafogo, o técnico Dorival Júnior fez elogios ao camisa 29 pelo impacto que teve na partida.

— Acho que os jogadores terão seus momentos. Aqueles que derem um recado buscarão uma posição mais efetiva. O Vitinho está voltando, tem entrado muito bem. Fico feliz com isso. Não veio por acaso, em outra equipe comigo já havia desenvolvido um grande ano. Espero que continue assim, brigando pelo seu espaço e nos ajudando — apontou o treinador.



