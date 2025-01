Resultados de ontem do futebol no Brasil e no mundo (19/01/2025)

A rodada deste domingo pelos campeonatos estaduais foi marcada pela vitória do Corinthians em sua estreia dentro de casa sobre o Velo Clube, por 2 a 1. O Cruzeiro fez sua primeira partida pelo Campeonato Mineiro e venceu o Tombense pelo placar mínimo (1 a 0), com gol de Bolasie, no Mineirão. Pela manhã, o Atlético-MG empatou sem gols com o Aymorés, em Ubá. No Carioca, os grandes seguem tropeçando com suas equipes alternativas: o Vasco empatou por 1 a 1 com o Boavista, em Saquarema; e na reedição da final do ano passado, o Flamengo perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, no Castelão, em São Luís do Maranhão.

Resultados pelo Brasil e pelo mundo:

Campeonato Paulista (2ª rodada)

Mirassol 6 x 0 Água Santa

São Bernardo 3 x 2 Bragantino

Corinthians 2 x 1 Velo Clube

Ponte Preta 1 x 1 Santos

Campeonato Carioca (3ª rodada)

Portuguesa 2 x 1 Madureira

Boavista 1 x 1 Vasco

Bangu 0 x 1 Volta Redonda

Flamengo 1 x 2 Nova Iguaçu

FC Series

São Paulo 0 x 0 Flamengo

Copinha (quartas de final)

Corinthians* 1 x 0 Vasco

Palmeiras 2 x 3 Grêmio*

*Classificados

Campeonato Mineiro (1ª rodada)

Democrata de Governador Valadares 0 x 1 Villa Nova

Aymorés 0 x 0 Atlético Mineiro

Cruzeiro 1 x 0 Tombense

Uberlândia 2 x 2 América-MG

Campeonato Inglês (22ª rodada)

Everton 3 x 2 Tottenham

Manchester United 1 x 3 Brighton

Nottingham Forest 3 x 2 Southampton

Ipswich 0 x 6 Manchester City

Campeonato Espanhol (20ª rodada)

Celta de Vigo 1 x 2 Athletic Bilbao

Real Madrid 4 x 1 Las Palmas

Osasuna 1 x 1 Rayo Vallecano

Valencia 1 x 0 Real Sociedad

Campeonato Italiano (21ª rodada)

Fiorentina 1 x 1 Torino

Cagliari 4 x 1 Lecce

Parma 1 x 1 Vanezia

Hellas Verona 0 x 3 Lazio

Internazionale 3 x 1 Empoli

Campeonato Alemão (20ª rodada)

Union Berlin 2 x 1 Mainz

Werder Bremen 0 x 2 Augsburg

Campeonato Francês (18ª rodada)

Saint-Etienne 1 x 1 Nantes

Angers 2 x 0 Auxerre

Reims 1 x 1 Le Havre

Olympique de Marselha 1 x 1 Strasbourg

Campeonato Português (18ª rodada)

Moreirense 0 x 0 Farense

Nacional 3 x 1 AVS

Estrela da Amadora 0 x 1 Braga

Gil Vicente 3 x 1 Porto

Campeonato Baiano (3ª rodada)

Vitória 1 x 1 Jacuipense

Jacobina 1 x 1 Bahia

Campeonato Pernambucano (3ª rodada)

Santa Cruz 2 x 0 Afogados

Central 2 x 1 Náutico

Campeonato Cearense (1ª rodada)

Floresta 3 x 1 Barbalha

Ferroviário 1 x 2 Horizonte

Campeonato Paranaense (3ª rodada)

FC Cascavel 1 x 0 Coritiba

Paraná 0 x 0 Andraus

Operário 2 x 0 Rio Branco

Campeonato Catarinense (2ª rodada)

Chapecoense 1 x 0 Marcílio Dias

Santa Catarina 3 x 1 Caravaggio

Criciúma 2 x 0 Concórdia

Barra 0 x 0 Joinville

Campeonato Alagoano (3ª rodada)

ASA 1 x 1 Penedense

CSE 1 x 5 CRB

Campeonato Paraibano (3ª rodada)

Campinense 2 x 0 Treze

Esporte de Patos 1 x 3 Sousa

Campeonato Potiguar (3ª rodada)

Baraúnas 2 x 0 Globo

Campeonato Maranhense (3ª rodada)

Viana 0 x 3 Sampaio Corrêa

Campeonato Sergipano (3ª rodada)

Itabaiana 1 x 1 Sergipe

Campeonato Piauiense (2ª rodada)

Oeirense 1 x 1 4 de Julho

Fluminense-PI 1 x 0 Atlético-PI

Campeonato Goiano (2ª rodada)

Jataiense 3 x 0 Goianésia

Anápolis 0 x 0 Vila Nova

Goiânia 0 x 2 Atlético Goianiense

Aparecidense 1 x 0 Abecat Ouvidorense

Campeonato Brasiliense (1ª rodada)

Capital 4 x 1 Ceilandense

Brasiliense 2 x 1 Samambaia

Campeonato Mato-Grossense (3ª rodada)

União Rondonópolis 1 x 0 Academia

Campeonato Sul-Mato-Grossense (1ª rodada)

Naviraiense 0 x 0 Corumbaense

Costa Rica 1 x 0 Coxim

Campeonato Paraense (1ª rodada)

Castanhal 1 x 0 Caeté

Tuna Luso 2 x 1 Bragantino

Santa Rosa 1 x 3 Independente

Paysandu 4 x 1 Capitão Poço

Cametá 0 x 1 Águia

Campeonato Capixaba (1ª rodada)

Rio Branco de Venda Nova 1 x 1 Vilavelhense