Santos e Ponte Preta empatam no Paulistão em jogo com treta entre treinadores

Em duelo pela 2ª rodada do {Campeonato Paulista}, Santos e Ponte Preta empataram por 1 x 1 em partida de clima morno dentro de campo. A Macaca abriu o placar com Jean Dias na reta final do primeiro tempo e foi melhor nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, o Santos foi rápido e empatou aos oito minutos, com Guilherme.

O jogo no Moisés Lucarelli, em Campinas, impôs dificuldades ao Peixe, que não conseguiu mostrar a identidade ressaltada pelo treinador Pedro Caixinha desde a sua chegada, que passa por um jogo ofensivo e de pressão no adversário.

E se o clima foi morno nas quatro linhas, não faltaram provocações, encaradas e até dedo na cara entre os técnicos das equipes. Caixinha e Alberto Valetim, da Ponte, se desentenderam desde a primeira etapa e, após o apito final, precisaram ser separados após discussão na área técnica.

Com o resultado, o Santos chegou a quatro pontos e divide a liderança do Grupo B com o Guarani, que empatou nesta rodada com a Inter de Limeira. A Ponte chega a mesma pontuação, mas no Grupo D. A equipe é a terceira colocada, empatada com o Palmeiras, e tem o São Bernardo na liderança da chave com seis pontos.

O gol sofrido pelo Peixe aos 42 do primeiro tempo foi merecido. A Macaca já pressionava no ataque tinha assustado com um belo chute de Serginho de fora da área, mas foi na cabeça de Jean Dias que saiu o primeiro gol. O experiente atacante recebeu um bom cruzamento de Danilo Barcelos na área e, sozinho, subiu entre Luan Peres e Escobar para tirar de Brazão e marcar no jogo.

O Santos passou a ter um comportamento de domínio na segunda etapa, depois de sair atrás do placar e ver a Ponte Preta ter as melhores chances nas finalizações. Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, Caixinha já havia colocado atletas para aquecer pensando em possíveis alterações e executou as primeiras trocas já no intervalo.

O atacante Miguelito e o lateral Escobar voltaram do vestiário para o banco de reservas. Lucas Braga e Souza, respectivamente, foram os escolhidos para atuar no segundo tempo. Mesmo com uma postura mais ofensiva, não assustou a meta da Ponte Preta com frequência e teve apenas duas principais chances de marcar na segunda etapa. Em uma delas saiu o gol.

Aos oito minutos, Luca Meirelles recebeu lançamento pelo lado esquerdo, arrancou, dominou bem e cruzou para trás. A bola veio em direção a Guilherme, que já havia marcado os dois gols da vitória contra o Mirassol e agora marca seu terceiro no Paulistão. O atacante bateu forte na bola, sem chances para o goleiro Diogo Silva, e colocou 1 x 1 no placar.

Logo depois, Zé Ivaldo assustou em boa cabeçada após cobrança de escanteio, mas parou por aí. O time de Pedro Caixinha seguiu com dificuldades de criar jogadas e envolver a defesa da Ponte Preta, que passou a explorar os contra-ataques e tentava desarmar os ataques do Peixe na intermediária, para criar situações onde a defesa do alvinegro praiano estivesse desarrumada. Ainda assim, também não converteu em chances claras.

O jogo seguiu em clima morno até os últimos minutos, quando o Santos se atirou ao ataque e teve uma sequência de bolas alçadas na área, mas que não terminaram em finalizações perigosas para o goleiro Diogo Silva.

O próximo compromisso do Santos será um clássico diante do Palmeiras. As equipes se enfrentam na quarta-feira (22) na Vila Belmiro, às 21h35. A Ponte Preta encara a Portuguesa também na quarta, mais uma vez em casa, às 20h.