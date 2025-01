Cruzeiro estreia no Mineiro com vitória magra sobre o Tombense

O Cruzeiro, com time reserva, estreou no Campeonato Mineiro derrotando o Tombense por 1 a 0, neste domingo (19), no Mineirão. O gol foi do atacante angolano Bolasie, no primeiro tempo. Com a vitória, a Raposa divide a liderança do Grupo C com o Villa Nova, que derrotou o Democrata-GV pelo mesmo placar, fora de casa.

Como esperado, Fernando Diniz escalou a equipe que atuou no segundo tempo dos jogos da FC Series, em Orlando (EUA), contra São Paulo e Atlético-MG, com exceção do goleiro Cássio. Os atacantes Gabigol e Dudu, o meia Matheus Pereira e o zagueiro Fabrício Bruno sequer ficaram no banco de reservas. Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Léo Batista, falecido neste domingo (19).

Lateral Fagner foi titular do Cruzeiro contra o Tombense, no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Cruzeiro teve total domínio da partida no Mineirão

O Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo, enquanto o Tombense jogou bem recuado, dificultando a entrada na área do ataque celeste. Assim, os jogadores cruzavam bola na área, sem sucesso, e arriscavam chutes de longe, como Fagner, Lucas Silva e Villalba. A primeira jogada construída pela Raposa saiu aos 25 minutos, quando Christian entrou na área pela esquerda e rolou para Marquinhos, que não conseguiu finalizar.

Somente aos 35 minutos, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar. Christian se esforçou para cruzar da direita, e o atacante Bolasie subiu entre os zagueiros e cabeceou para baixo, sem chances para o goleiro Matheus. Nos acréscimos, o time de Tombos chegou pela primeira vez, com Cleiton chutando de fora da área para fora.

O Tombense voltou para o segundo tempo mais adiantado em campo, marcando a saída da defesa cruzeirense. O ritmo da partida caiu muito, com as equipes não conseguindo criar chances claras de gol. Já aos 39 minutos, o Cruzeiro arriscou da meia-lua com Vitinho, mas a bola foi para fora. No minuto seguinte, Cleiton recebeu livre na área e perdeu a oportunidade de empatar o jogo. Nos acréscimos, Rodriguinho chutou fraco, quando poderia ampliar o placar da vitória celeste.

Cruzeiro e Tombense voltam a campo quarta-feira (22)

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Mineiro na quarta-feira (22), pela segunda rodada. A Raposa enfrenta o Athletic na Arena Mané Garrincha, em Brasília, às 19h - o estádio de São João del Rey (MG) passa por reformas. No mesmo horário, o Tombense recebe o Itabirito, em Tombos (MG).

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 TOMBENSE

1a. RODADA - CAMPEONATO MINEIRO 2025

🗓️ Data e horário: Domingo, 19 de janeiro de 2025, 20h

📍 Local: Mineirão

🥅 Gol: Bolasie (35'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Santos e Albert Souza (Tombense)

💸 Renda: R$ 431.593,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 16.492

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Walace (Peralta), Lucas Silva (Vitinho) e Christian (Rodriguinho); Marquinhos, Bolasie (Matheus Henrique) e Tevis (Lautaro Diaz).

TOMBENSE (Técnico: Raul Cabral)

Matheus, Júlio Henrique, Roger Carvalho (Breno Roma), Diego Guerra e Dudu Mandai; Lucas Santos (Albert Souza), Rickson, Cleiton e Pedro Oliveira (Jeferson Renan); Douglas Coutinho (Diego Fernandes) e Anderson Ligeiro (João Vítor)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino

🚩 Assistentes: Bernardo de Souza Pádua e Emilio Júnio Nascimento Santos

4️⃣ Quarto árbitro: José Alfredo Filho

🖥️ VAR: Wagner Reway