No último teste com o time alternativo, o Vasco empatou com o Boavista em 1 a 1, na noite deste domingo (19), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Zé Vitor abriu o placar para a equipe de Saquarema, enquanto Walace igualou para o Cruz-Maltino.

Com mais um empate, o Vasco segue sem vencer no Campeonato Carioca. Agora, o Cruz-Maltino tem três pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela da competição, enquanto o Boavista está na 4ª posição, com quatro pontos.

Como foi o jogo?

O Boavista levou a melhor sobre o Vasco durante o primeiro tempo. A equipe de Saquarema abriu o placar aos 20 minutos, com Zé Vitor. Caetano aproveitou uma falha de Souza e tocou para o atacante abrir o placar. O Cruz-Maltino sequer colocou o goleiro André Luiz para trabalhar.

Precisando reverter o resultado, o Vasco se lançou ao ataque e tentou incomodar mais o Boavista. No entanto, o Cruz-Maltino foi ineficaz até metade do segundo tempo.

Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio curta, Hugo Moura cruzou e Walace cabeceou para empatar. O zagueiro marcou o primeiro gol pelo Cruz-Maltino logo na estreia.

O final do segundo tempo ainda reservou grandes emoções. Aos 44 minutos, Bruno Lopes fez boa jogada individual. Xandão deu carrinho no atacante do Vasco e recebeu cartão vermelho direto. Mesmo com um a mais em poucos minutos, o Cruz-Maltino não conseguiu a virada.

Walace marcou na estreia pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

O que vem pela frente?

Na próxima rodada, o Vasco entrará em campo com os principais jogadores e Fábio Carille fará a estreia. O Cruz-Maltino enfrenta o Madureira, às 21h30 de quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, em Manaus. O Boavista, por sua vez, recebe o Sampaio Corrêa, às 20h do mesmo dia, em Bacaxá.

✅ FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 1 X 1 VASCO

3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Bacaxá (RJ);

🥅 Gols: Zé Vitor (20' do 1ºT) e Walace (26' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Raí (BVT); Sforza e Souza (VAS);

🟥 Cartão vermelho: Xandão (BVT);

⚽ ESCALAÇÕES

BOAVISTA (Técnico: Caio Zanardi)

André Luiz; Vitor Ricardo, Gabriel Caran Xandão e Mascarenhas; Caetano (Resende), Zé Mateus e Marthã (William Oliveira); Matheus Alessandro (Abner Vinícius), Zé Vitor (Gabriel Conceição) e Raí (Erick Flores).

VASCO (Técnico: Ramon Lima)

Daniel Fuzato; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis (Walace); Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jean David (Riquelme), Maxime Dominguez (Andrey) e Bruno Lopes; Serginho (Sforza).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo;

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Victor Augusto Camões de Abreu;

4️⃣ Quarto árbitro: Alessandro Nunes dos Santos;

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.