Corinthians vence o Velo Clube e assume liderança de chave no Paulistão

Neste domingo (19), o Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1, na Neo Química Arena. Igor Coronado e Talles Magno marcaram os gols do Timão, enquanto Daniel Amorim diminuiu para o clube do interior. Foi a segunda vitória do Timão no Campeonato Paulista e a equipe está com 100% de aproveitamento neste início de estadual.

A partida também marcou o nono triunfo consecutivo do Corinthians sob o comando de Ramón Díaz, contando a reta final do último Campeonato Brasileiro. Com a vitória, alvinegro lidera o Grupo A do Paulistão com três pontos de vantagem sobre o Mirassol. O clube do interior havia ultrapassado o Timão após golear o Água Santa por 6 a 0.

Como foi o jogo?

O Corinthians começou a primeira etapa de maneira sonolenta, aparentando falta de ritmo e com dificuldades para criar chances de gol. Aos poucos, o Velo Clube foi se soltando no jogo. Aos 17 minutos, a equipe do interior teve a primeira finalização da partida. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Renan Siqueira chutar de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão.

A resposta do Corinthians veio com o brilho de Igor Coronado. Aos 22 minutos, o meia cobrou falta da entrada área e abriu o placar para o Timão. Após o gol, o clube alvinegro melhorou na partida, e passou a dominar as ações do jogo.

O meia foi o destaque da primeira etapa. Titular pela primeira vez na temporada, Igor Coronado ditou o ritmo da partida, teve mais uma finalização e por pouca não deu uma assistência para Romero, mas o paraguaio não aproveitou a chance.

Na segunda etapa, o clube alvinegro voltou melhor e chegou perto de fazer o segundo gol. Após cruzamento de Matheuzinho, Carrillo finalizou e o zagueiro Rafael Ribeiro colocou a mão na bola para impedir o gol. O árbitro marcou pênalti, Romero cobrou e o goleiro Dalton defendeu.

O Timão continuou com as principais chances, mas quem marcou foi o Velo Clube. Aos 22 minutos, Daniel Amorim subiu mais alto que a zaga do Corinthians após cobrança de escanteio e empatou o duelo.

Memphis e Talles Magno entraram no jogo para reforçar o ataque do Corinthians. Aos 27 minutos, o brasileiro fez boa jogada individual, soltou a bomba de fora da área e desempatou o placar. Foi o segundo gol do atacante no Paulistão.

Com a vantagem, o Timão voltou a ser superior no jogo e teve chances de ampliar o placar com Memphis, Matheus Bidu e Talles Magno, todas sem sucesso. A partida terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 1.

Igor Coronado marcou o primeiro gol do Corinthians e foi um dos destaques da partida (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão será contra o Água Santa, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em Bragança Paulista, o Velo Clube enfrenta o RB Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Ambos os jogos serão na quarta-feira (22).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 VELO CLUBE

2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Igor Coronado (22'/1ºT) (COR); Daniel Amorim (22'/2ºT) (VCL); Talles Magno (27'/2ºT) (COR)

🟨 Cartões amarelos: Raniele (COR); Itambé (VCL); Marcelo Augusto (VCL)

🔴 Cartão vermelho:

Escalações

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, André Carrillo (Alex Santana) e Igor Coronado (Talles Magno); Romero e Yuri Alberto (Memphis)

VELO CLUBE (Técnico: Guilherme Alves)

Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Carlos Itambé e Renan Siqueira (Léo Campos); Marcelo Augusto, Léo Baiano, Carlos Manuel e Felipinho; Sillas (Jefferson Nem) e Daniel Amorim