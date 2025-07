Nesta terça-feira (8), às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São José para a disputa da Recopa Gaúcha. O duelo reúne o campeão gaúcho de 2024, o Tricolor, e o vencedor da Copa FGF do mesmo ano, o Zeca. Para essa partida, que marca a retomada do Imortal após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o técnico Mano Menezes deve promover algumas alterações na equipe que atuou no último jogo oficial — empate em 1 a 1 com o Corinthians, no dia 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro.

Na lateral esquerda, Marlon não poderá jogar contra o Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, porque pertence à Raposa. Com isso, para que Lucas Esteves adquira ritmo de jogo, Mano já deve utilizá-lo entre os titulares contra o São José.

No meio-campo, Dodi será desfalque contra o Cruzeiro, por suspensão. Como Cuéllar ainda realiza trabalhos específicos para aprimorar a parte física, Alex Santana, reforço vindo do Corinthians, deve estrear pelo Grêmio e formar dupla de volantes com Villasanti diante do São José.

Cuéllar em disputa de bola no jogo-treino entre Grêmio e Aimoré. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ataque do Grêmio também conta com desfalques

No ataque, com as ausências de Cristian Olivera, que sofreu um acidente doméstico, e Braithwaite, com desconforto no tornozelo, Amuzu e Arezo devem receber oportunidade. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Arezo.