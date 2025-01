Cruzeiro: jogadores superam viagem longa para vencer Tombense

O lateral-direito Fagner foi titular pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro na estreia no Campeonato Mineiro, neste domingo (19), na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão. Na saída de campo, o ex-jogador do Corinthians comentou que o desgaste pela viagem dos Estados Unidos atrapalhou. A delegação da Raposa deixou Orlando (EUA) na noite de sábado (18), após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pela FC Series, e chegou a Belo Horizonte no início da manhã deste domingo (19).

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro estreia no Mineiro com vitória magra sobre o Tombense

- Foi um jogo duro, difícil. Tivemos uma viagem muito desgastante, porque dormir no avião não é a mesma coisa que dormir na cama, em casa. Mas o time entrou preparado, ligado no que tinha de fazer e poderia ter ampliado o placar – avaliou Fagner.

Fagner falou ainda da felicidade de estrear diante da torcida com vitória:

- Entrei para dar o máximo. A equipe veio muito bem preparada, com os jogadores mais descansados, porque jogamos menos ontem. Estou muito feliz de poder estrear em casa, ao lado da torcida, e com vitória – afirmou.

continua após a publicidade

Para Fagner, Cruzeiro superou desgaste da viagem para vencer o Tombense (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Christian jogou mais adiantado e fez assistência para gol do Cruzeiro

O volante Christian também atuou nas mesmas condições de Fagner. Depois de ser reserva nos dois jogos pela FC Series, em Orlando (EUA), contra São Paulo e Atlético-MG, começou como titular na vitória sobre o Tombense e fez a assistência para o gol de Bolasie.

- Ele é um grande jogador. Já joguei contra ele em outras equipes. Antes, tive também uma oportunidade de passar para o Marquinhos, mas a bola subiu um pouco. Estou feliz por dar a assistência para o gol da vitória e vou trabalhar mais para ajudar o Cruzeiro na temporada – disse Christian.

continua após a publicidade

O volante destacou que os jogadores que começaram jogando conseguiram superar o desgaste pela viagem dos Estados Unidos:

- Conseguimos fazer um bom jogo, mesmo com a viagem cansativa. É importante vencer na estreia para a sequência de jogos. Estou feliz por sair jogando e fazer um grande jogo, com a torcida apoiando, como foi na nossa apresentação aqui no Mineirão.

Christian atuou numa posição mais adiantada, já que o time contava com dois volantes, Walace e Lucas Silva. Ele garante estar à disposição para qualquer função que o técnico Fernando Diniz pedir:

- Todo mundo sabe que sou volante, com característica de movimentar, romper linhas. Joguei mais adiantado e vou dar o melhor para ajudar a equipe.

Na segunda rodada, quarta-feira (22), o Cruzeiro enfrenta o Athletic, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, às 19h, porque a Arena Sicredi, em São João del Rey, passa por reformas. O Athletic também venceu na estreia: 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, na casa do adversário.