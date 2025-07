Mozart se recupera no Coritiba e alçanca maior série invicta como técnico na Série B

O Coritiba do técnico Mozart atingiu oito jogos de invencibilidade na temporada. Após um mal início de ano, o treinador encontrou um caminho, alcançou sua maior sequência sem perder e briga pela liderança da Série B há duas rodadas.

A vitória por 2 a 0 diante do Volta Redonda na sexta-feira (4), no Couto Pereira, fez o comandante do Coxa alcançar um feito inédito. Invicto há oito partidas, Mozart superou os recordes pessoais com CSA e Mirassol, quando ficou sete jogos sem um revés.

- Estamos em um bom momento, sólidos defensivamente, criando situações ofensivas, um jogo coletivo forte. Eu acredito que o coletivo sempre potencializa o individual. Vamos lutar com toda as nossas armas para manter essa sequência - comemorou o treinador, em entrevista coletiva.

Nesse período, o Coritiba venceu seis jogos e empatou dois. Os triunfos foram contra América-MG (1x0, casa), Criciúma (1x0, fora), Avaí (2x1, casa), Cuiabá (2x0, casa), Athletico, (1x0, fora) e Volta Redonda (2x0, casa), enquanto as igualdades aconteceram frente ao Botafogo-SP (0x0, fora) e Atlético-GO (0x0, fora).

A última derrota coxa-branca foi por 1 a 0 para Goiás em 10 de maio, na Serrinha, pela sétima rodada. Assim, o time de Mozart vai completar dois meses de invencibilidade na quinta-feira, quando enfrenta o CRB, fora de casa.

Essa sequência invicta passa, principalmente, pela defesa menos vazada da Série B: apenas seis gols sofridos em 15 jogos. O mais próximo é o Novorizontino, com 10 gols levados.

Além disso, o Coritiba tem outra marca defensiva revelante: soma 10 jogos sem tomar gol na competição, mais da metade dos confrontos. As cinco partidas mais recentes, por exemplo, passaram em branco na zaga.

- Eu entendo que o treinador é um eterno recomeço. Infelizmente, essa profissão aqui não desfruta muito (uma vitória). Eu gostava mais quando jogava, ia para casa, ficava com a família, dormia bem e não precisava pensar no próximo adversário. Já como treinador não podemos nos dar esse luxo - completou.

Mozart na partida Athletico 0x1 Coritiba, pela Série B. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Mozart balançou no cargo do Coritiba

O sucesso atual do técnico Mozart contrasta com uma fase turbulenta no primeiro semestre, quando ficou ameaçado no cargo. Na época, em um período de uma semana, o Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Paranaense para o Maringá, em casa, e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF, nos pênaltis, fora.

De acordo com o comandante, a "virada de chave" passou por alguns elementos, como seguir no cargo, a entrega dos jogadores e a conexão do elenco, além "da chegada de jogadores para elevar o nível técnico e físico".

- Levamos algumas pancadas, mas criamos casca para superar alguns momentos difíceis, ter força mental. Tenho que exaltar o William Thomas (executivo) por acreditar no meu trabalho. Foi uma junção determinante. Tenho meus pés fincados no chão, porque ainda tem muita coisa pela frente - finalizou.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 15 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança provisória da Série B, com 30 pontos, um acima do Goiás. O Coxa volta a campo contra o CRB, pela 16ª rodada na quinta-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no estádio Rei Pelé.