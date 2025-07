Como estão os casos entregues ao DM do Internacional

Na volta das férias, o técnico Roger Machado recebeu quatro jogadores que estavam no departamento médico do Internacional. Outros quatro continuam entregues ao DM e o Lance! apurou que pelo menos um deles deve ficar à disposição do comandante colorada para o retorno do Campeonato Brasileiro. O problema é que dois nomes não têm treinado e estão em observação.

O Alvirrubro volta a campo no sábado (12), às 16h30min (de Brasília), contra o Vitória. A partida será no estádio Beira-Rio.

Dois atletas em observação

Dois jogadores entraram em observação. O lateral-direito Braian Aguirre e o zagueiro Juninho não trabalharam na sexta-feira (4) nem participaram do jogo-treino de sábado (5) contra o Brasil de Farroupilha – o Inter venceu por 3 a 1, com dois gols de Valencia e um de Thiago Maia.

O argentino sofreu uma pancada nas atividades de quinta (3) e vem sentindo um desconforto numa das coxas (não informada). Já o defensor teve uma lesão de grau baixo na coxa direita. Caso Aguirre não atue, o paraguaio Alan Benítez fará sua estreia com a camisa colorada.

Como está o DM

Na saída das férias, o DM tinha oito jogadores em tratamento. Na volta, só restaram quatro. O Lance! apurou a situação de cada um deles.

Bernabei – o lateral-esquerdo teve uma lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda no jogo contra o Bahia, pela Libertadores, no dia 28 de maio. O prazo de recuperação é de seis a oito semanas. Por isso, mesmo que ainda não esteja treinando com o grupo, deve voltar a tempo para enfrentar o Vitória, no sábado (12).

Bernabei já corre no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Intenacional)

Vitinho – enquanto aguarda a renovação do contrato de empréstimo junto ao Dínamo de Kiev, o atacante trata uma fratura no cotovelo esquerdo, sofrida na partida contra o Fluminense. Fez uma cirurgia e está em recuperação. Pode retornar no começo de agosto.

Bruno Gomes – o lateral-direito sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no primeiro jogo da temporada, contra o Guarany, pelo Gauchão. Teve de passar por cirurgia e está em fase de recuperação. O protocolo prevê ao menos nove meses até o retorno. Deve voltar nas rodada finais do Brasileirão. Já está com atividades em campo, porém.

Bruno Gome volta a trabalhar no gramado após lesão grave (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Fernando – o volante tem o caso mais grave. No penúltimo jogo antes da parada, contra o Fluminense, em 1º de junho, teve uma ruptura parcial dos ligamentos cruzados posteriores o joelho direito. A tendência é de até cinco meses de tratamento. Se voltar, será apenas na reta final do Brasileirão. Está na fisioterapia.