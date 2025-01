O Flamengo foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo (19), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lucas Cruz e Victor Rangel maracaram pelo Laranjão, enquanto Walace Yan fez o do Rubro-Negro. Agora, a equipe comandada por Cleber dos Santos volta a campo na próxima quarta-feira (22), contra o Bangu, em 'duelo dos desesperados' na parte de baixo da tabela. Veja os melhores momentos:

Como foi a partida?

O Flamengo entrou em campo contra o Nova Iguaçu, neste domingo (19), como lanterna do Carioca e em busca da sua primeira vitória na competição. Apesar de ter começado melhor e ter criados boas oportunidades no início do primeiro tempo, a equipe rubro-negra deixou a desejar na efetividade, e quase sempre esbarrou ou na defesa do goleiro Lucas Maticoli ou na zaga do Laranjão. Com muitos erros de passes, o primeiro lance de perigo só veio aos sete minutos, com chute de Rayan Lucas, que estava impedido. Mas, apesar da investida rubro-negra, o placar só foi aberto aos 33 minutos, pelo Nova Iguaço, quando Lucas Cruz aproveitou a bola na área para mandar para o fundo das redes de Dyogo Alves.

Na volta do intervalor, Cleber dos Santos decidiu colocar o time para frente e o segundo tempo começou com mais emoção. O meia Thiaguinho saiu para a entrada de Walace Yan, e a mudança fez efeito quase que imeditado. N bate-rebate na área, Wallace Yan, em seu primeiro toque na bola, finalizou para o fundo do gol do Nova Iguaçu. Após análise do VAR, a arbitragem confirmou o gol rubro-negro, que foi inicialmente anulado por impedimento. Porém, a reação da equipe de Cleber dos Santos não durou muito tempo. Aos 20 minutos, quando Felipe Vieira chegou de carrinho com os braços abertos, na jogada do Nova Iguaçu, e a bola tocou em seu braço esquerdo. Pênalti para o Nova Iguaçu. Victor Rangel cobra no canto esquerdo do goleiro rubro-negro e coloca o Laranjão na frente do placar novamente. Por fim, 2 a 1 para o time da Baixada, que assumiu a ponta da tabela.

O que vem por aí?

Agora, o Flamengo enfrenta o Bangu, lanterna da competição, na próxima quarta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), também no Castelão, em São Luís, no Maranhão, em busca da sua primeira vitória na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 2 Nova Iguaçu

3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Castelão, em São Luís, no Maranhão;

🥅 Gol: Lucas Cruz (33'/1ºT); Walace Yan (05'/2ºT); Victor Rangel (20'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: João Lucas (Nova Iguaçu); Mateus Muller (Nova Iguaçu)

FLAMENGO (Técnico: Cleber dos Santos)

Dyogo Alves, Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira, Zé Welinton (Ainoã), Rayan, Fabiano (Shola), Guilherme (João Alves), Lorran (Felipe Teresa), Thiaguinho (Wallace Yan) e Carlinhos

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Renan, Mateus Müller (Jorge Pedra) e Sidney; Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas (Renan); Xandinho, Andrey Dias e Philippe Costa (Victor Rangel).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitros: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gabriel Bernardo Duarte;

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.

