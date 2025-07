CEO do Botafogo comenta sobre projeto de novo estádio: ‘Embrionário’

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda esclareceu sobre os rumores de suposta aquisição de um terreno para construção de um novo estádio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O projeto continua em andamento e é "embrionário", como destacou o gestor.

- Desde o ano passado estamos avaliando terrenos e condições, não há nada de novo. Não adquirimos terreno algum, não trocamos papéis com a Prefeitura e não definimos o local. Entendo a ansiedade de todos com o tema, mas é algo muito embrionário ainda - disse, em aspas divulgadas pelo "FogãoNET" e confirmadas após contado feito pelo Lance!.

Thairo Arruda é o CEO do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo admite o desejo de construir uma nova arena, dentro do padrão europeu e um pouco menor em relação ao Nilton Santos. A atual casa alvinegra pode receber cerca de 44 mil torcedores, enquanto o projeto é para um estádio para cerca de 30 mil.

Em 2021, antes da chegada de John Textor e ainda no modelo associativo presidido por Durcesio Mello, o Botafogo assinou um termo aditivo que estendeu o contrato de concessão do Nilton Santos por mais 20 anos. Como já era responsável pela operação até 2031, aumentou até 2051

Atualmente, o Nilton Santos recebe grandes eventos no Rio de Janeiro e isso tem aumentado as receitas do Botafogo. A nova arena seguirá o mesmo caminho.