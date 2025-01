Resultados de ontem do futebol no Brasil e no mundo (18/01/2025)

A rodada dos jogos deste sábado pelo Brasil contou com apenas uma vitória dos 20 times da Série A do futebol brasileiro. No Paulistão, o Palmeiras teve que buscar o empate por 1 a 1 diante do Noroeste; no Carioca, o Botafogo foi derrotado por 2 a 1 pelo Sampaio Corrêa-RJ, e o Fluminense igualou o placar (1 a 1) com o surpreendente líder Maricá no fim do jogo.

continua após a publicidade

Em Orlando (EUA), pela FC Series, e não pelo Mineiro, que começou neste sábado, Atlético-MG e Cruzeiro ficaram sem gols. A única equipe da Série A do Brasileirão que venceu foi o Ceará, que fez 2 a 1 no Tirol, na estreia do Campeonato Cearense. Outro nordestino que subiu para a Série A, o Sport ficou no empate por 1 a 1 com o Retrô.

➡️ Veja as tabelas das principais competições do Brasil e no mundo

Campeonato Paulista (2ª rodada)

Inter de Limeira 0 x 0 Guarani

Noroeste 1 x 1 Palmeiras

Portuguesa 2 x 2 Novorizontino

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Paulista

Campeonato Carioca (3ª rodada)

Sampaio Corrêa 2 x 1 Botafogo

Fluminense 1 x 1 Maricá

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Carioca

FC Series

Atlético-MG 0 x 0 Cruzeiro

Copinha (quartas de final)

São Paulo* 3 x 1 Cruzeiro

Criciúma* 1 x 0 Ferroviária

*Classificados

➡️ Tabela da Copa São Paulo

Campeonato Mineiro (1ª rodada)

Pouso Alegre 0 x 1 Athletic Club

Itabirito 0 x 1 Betim

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Mineiro

Campeonato Inglês (22ª rodada)

Newcastle 1 x 4 Bournemouth

Brentford 0 x 2 Liverpool

Leicester 0 x 2 Fulham

West Ham 0 x 2 Crystal Palace

Arsenal 2 x 2 Aston Villa

➡️ Classificação e tabela da Premier League

continua após a publicidade

Campeonato Espanhol (20ª rodada)

Girona 1 x 2 Sevilla

Leganés 1 x 0 Atlético de Madrid

Betis 1 x 3 Alavés

Getafe 1 x 1 Barcelona

➡️ Classsificação e tabela de La Liga

Campeonato Italiano (21ª rodada)

Bologna 3 x 1 Monza

Juventus 2 x 0 Milan

Alatanta 2 x 3 Napoli

➡️ Classificação e tabela da Serie A

Campeonato Alemão (20ª rodada)

Stuttgart 4 x 0 Freiburg

Bayern de Munique 3 x 2 Wolfsburg

Heidenheim 0 x 2 St. Pauli

Bochum 3 x 3 RB Leipzig

Holstein Kiel 1 x 3 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 3 x 1 Borussia Mönchengladbach

➡️ Classificação e tabela da Bundesliga

Campeonato Francês (18ª rodada)

Lens 1 x 2 Paris Saint-Germain

Rennes 1 x 2 Brest

Lyon 0 x 0 Toulouse

➡️ Classificação e tabela da Ligue 1

Campeonato Baiano (3ª rodada)

Juazeirense 0 x 0 Barcelona de Ilhéus

Jequié 2 x 0 Colo-Colo

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Baiano

Campeonato Pernambucano (3ª rodada)

Sport 1 x 1 Retrô

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Pernambucano

Campeonato Cearense (1ª rodada)

Ceará 2 x 1 Tirol

Iguatu 0 x 1 Maracanã

Campeonato Paranaense (3ª rodada)

São Joseense 1 x 5 Cianorte

Azuriz 1 x 0 Athletico

Londrina 2 x 3 Maringá

Campeonato Catarinense (2ª rodada)

Brusque 0 x 0 Avaí

Figueirense 1 x 1 Hercilio Luz

Campeonato Alagoano (3ª rodada)

CSA 2 x 0 Murici

Campeonato Paraibano (3ª rodada)

Auto Esporte 0 x 1 Botafogo-PB

Campeonato Potiguar (3ª rodada)

Força e Luz 0 x 2 Potiguar de Mossoró

ABC 3 x 0 Santa Cruz de Natal

América de Natal 0 x 0 Laguna

Campeonato Maranhense (3ª rodada)

Imperatriz 2 x 1 Pinheiro

Campeonato Sergipano (3ª rodada)

Dorense 0 x 0 Carmópolis

Lagarto 4 x 0 Guarany

Campeonato Piauiense (2ª rodada)

River 0 x 3 Altos

Campeonato Goiano (2ª rodada)

Goiás 0 x 0 Crac

Inhumas 2 x 1 Goiatuba

Campeonato Mato-Grossense (3ª rodada)

Cuiabá 1 x 1 Mixto

Luverdense 1 x 1 Nova Mutum

Campeonato Sul-Mato-Grossense (1ª rodada)

Aquidauanense 2 x 2 Ivinhema

Operário 2 x 0 Águia Negra

Pantanal 1 x 1 Dourados

Campeonato Brasiliense (1ª rodada)

Paranoá 2 x 0 Legião

Ceilândia 1 x 0 Real Brasília

Gama 0 x 0 Sobradinho

Campeonato Capixaba (1ª rodada)

Nova Venécia 1 x 0 Rio Branco

Desportiva 1 x 0 Vitória

Campeonato Paraense (1ª rodada)

Remo 5 x 0 São Francisco

Felipe Vizeu comemora seu gol em Remo 5 x 0 São Francisco no estádio Mangueirão pelo Campeonato Paraense 2025. (foto: Fernando Torres/AGIF)