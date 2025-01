O Fluminense empatou com o Maricá em 1 a 1, na noite deste sábado (18), no Estádio de Moça Bonita, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Denílson abriu o placar para o Tsunami, e Kauã Elias igualou de pênalti, para o Tricolor, no último minuto.

Com o empate, o Fluminense foi a 2 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela do Campeonato Carioca. Já o Maricá tem 7 pontos e é o líder da competição.

Como foi o jogo?

Fluminense e Maricá protagonizaram um início de jogo sonolento. Os goleiros praticamente não trabalharam. Quem vai tentou alguma jogada diferenciada foi o estreante Canobbio.

O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo e foi mais agudo justamente com Canobbio. Após a saída do atacante uruguaio, o Tricolor caiu de produção.

Num contra-ataque, Denílson arrancou em velocidade, passou com facilidade por Freytes e chutou na saída de Vitor Eudes. Tudo se encaminhava para uma vitória do Maricá, que faria a equipe disparar na liderança do Carioca.

No entanto, nos acréscimos, Riquelme driblou João Victor, que deu um carrinho e cometeu pênalti. Kauã Elias cobrou e empatou a partida nos últimos minutos.

Canobbio estreou pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O que vem pela frente?

O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca às 21h30 de quinta-feira (23), quando enfrenta a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. Já o Maricá recebe o Nova Iguaçu às 15h45 de quarta-feira (22), no Estádio Municipal João Saldanha.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 MARICÁ

3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio de Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Denilson (27' do 2ºT) e Kauã Elias (52' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Rafael Monteiro, Canobbio e Ignácio (FLU); Vinícius Matheus, Bezerro, Jefferson e Gutemberg (MFC);

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Victor Hugo, Ignácio, Freytes e Rafael Monteiro (Esquerdinha); Wallace Davi (Marlon), Nonato e Isaque; Paulo Baya (Luan Brito), Canobbio (Riquelme) e Kauã Elias.

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida; Magno, Mizael Monteiro, Sandro (Felipe Carvalho) e João Victor; Vinícius Matheus, Bezerro e Gutemberg (Bruninho); Denílson, Hugo Borges (Walber) e Jefferson (Matías Roskopf).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Thiago da Silva Ludugério;

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri;

4️⃣ Quarto árbitro: Raphael Cruz Ramos;

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett.