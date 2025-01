O Palmeiras não conseguiu engatar a segunda vitória seguida no Campeonato Paulista. Na noite deste sábado (18), o Verdão empatou com o Noroeste por 1 a 1, em Bauru, e chegou a quatro pontos na tabela de classificação. Carlão abriu o marcador para os donos da casa, enquanto Thalys saiu do banco de reservas para marcar seu primeiro gol como profissional e impedir a derrota do time de Abel Ferreira.

Como já era esperado, o técnico montou uma equipe diferente da que venceu na estreia contra a Portuguesa, por 2 a 0, em casa. Nesta rodada do Estadual, nomes como Estêvão, Weverton, Murilo e Marcos Rocha não foram relacionados. Em campo, o português escalou Giay e Mayke juntos.

Como foi o jogo?

Os primeiros 45 minutos de jogo foram intensos, principalmente levando em consideração que o Noroeste foi para cima do Palmeiras desde o início. O time da casa teve, pelo menos, três boas chances de gols, mas acabou parando em ótimas defesas de Marcelo Lomba.

Por outro lado, o Verdão, que foi a campo com um time completamente diferente do da estreia no Paulistão, inclusive promovendo a estreia de Facundo Torres, teve certa dificuldade de encontrar espaços para jogadas de efeito. Ao mesmo tempo, o time vacilava em algumas chances dando espaço para que o Noroeste jogasse e se sentisse à vontade.

Apesar disso, o time comandado por Abel Ferreira não apenas assistiu, mas assustou o adversário com chutes de Caio Paulista, Benedetti e Raphael Veiga em cobrança venenosa de falta, que tirou tinta da trave. No fim do primeiro tempo, Gustavo Gómez aproveitou cruzamento de Facundo e obrigou o goleiro Felipe Alves a fazer ótima defesa na pequena área.

Os times voltaram sem alterações e não demorou para o Noroeste abrir o marcador. Aos 5 minutos, após rápida troca de passes, Thiago Lopes fez em profundiade nas costas da defesa para Maykon cruzar rasteiro para Carlão no meio da área. O camisa 9 dominou, girou e estufou as redes de Marcelo Lomba.

O técnico Abel Ferreira então mudou a equipe. Sacou Luighi para colocar Thalys, e o garoto mostrou que tem estrela e personalidade. Aos 23 minutos, empatou a partida em Bauru. Na jogada, Facundo Torres encontrou Flaco López no meio da defesa, que passou para Veiga na ponta, que cruzou para a área, mas a defesa do Norusca afastou. No rebote, o garoto finalizou rasteiro para marcar.

Após as mexidas do treinador, que também colocou Rômulo, Atuesta e Allan, o Verdão passou a se impor mais e levar perigo ao ataque. Além de Thalys, Raphael Veiga foi um nome muito importante da partida.

O que vem por aí?

Na próxima quarta-feira (22), o Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h35, no primeiro clássico desta temporada. No dia seguinte, às 18h30, o Noroeste recebe o Botafogo-SP. Ambas as partidas são válidas pela terceira rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 x 1 PALMEIRAS

2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 20245, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP)

🥅 Gols: Carlão (5'/2ºT) (1x0); Thalys (23'/2ºT) (1x1)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

NOROESTE (Técnico: Paulo Comelli)

Felipe Alves; Cicinho (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Maykon (Diego Maia), Dudu Miraíma (Vitinho), Denner (J. Paulista) e Thiago Lopes (Matheus Blade); Pedro Felipe e Carlão.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Giay (Rômulo), Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Atuesta), Mayke e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi (Thalys) e Flaco López (Allan).