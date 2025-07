Davide Ancelotti chega ao Rio para assinar como novo técnico do Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (8) no Aeroporto do Galeão para assinar contrato. Ele chega ao clube para ocupar o lugar de Renato Paiva, demitido após a campanha no Mundial de Clubes da Fifa.

O filho de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, não deu entrevista após orientação de seus representantes e segurou uma bandeira do clube. Aos 35 anos, ele, que trabalhava como auxiliar do pai, fará seu primeiro trabalho como técnico.

- Muito feliz, muito feliz. Obrigado! - disse o treinador ao "ge", em breve passagem pelo saguão do aeroporto.

Davide assinará com o Botafogo até o fim de 2026. O novo comandante do Glorioso ainda terá data de apresentação definida e assumirá os trabalhos no CT Lonier ainda nesta semana. Há dúvida quanto à presença no clássico com o Vasco, no sábado, em Brasília.

A diretoria do Botafogo acredita que o italiano é o perfil ideal para implementar o que eles chamam de "Botafogo Way", uma filosofia de jogo ofensivo e moderno que o clube tem buscado consolidar desde a transição para SAF.

No vínculo assinado, existe uma cláusula que, mesmo acertando com algum clube, Davide Ancelotti poderá ser convocado para atuar como auxiliar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Sem nenhum custo ou prejuízo à CBF.