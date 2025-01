Botafogo perde para o Sampaio Corrêa e deixa zona de classificação no Carioca

O Botafogo foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1, neste sábado (18), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. Pernão e Guilherme marcaram os gols da vitória do Galo, enquanto Serafim diminuiu para o Alvinegro. Agora, o Glorioso assume a sexta posição e volta a campo na próxima quarta-feira (22), contra o Volta Redonda, no Nilton Santos.

Como foi a partida?

O primeiro tempo não foi de grandes emoções, mas de algumas oportunidades para as duas equipes. Com chances de gols para os dois lados, entradas duras e movimentações, o Botafogo tomou as rédeas da partida nos primeiros minutos, e poderia ter aberto o placar com jogada de Yarlen e Matheus Nascimento. O camisa 7 foi lançou nas costas da marcação do Sampaio Corrêa, finalizou, mas o goleiro Zé Carlos fez grande defesa. Na reta final da primeira etapa, o Galo não desperdiçou as chances que criou. Rafael Pernão estufou as redes de Raul depois que Max cruzou rasteiro para o camisa 10 marcar.

A segunda etapa seguiu a escrita do primeiro, porém com mais emoções na reta final. E, apesar de criar chances de gol, o Glorioso não conseguiu quebrar a marcação acirrada dos donos da casa. Por outro lado, o Sampaio Corrêa não desperdiçou oportunidades e ampliou o marcador aos 28 minutos. Guilherme sobiu sozinho na primeira trave e cabeceou com categoria para marcar o segundo. Mas, o Alvinegro não desistiu do resultado. Aos 43 minutos, Ryan foi expulso por falta dura depois de revisão do VAR, e foi responsável por dar emoção à partida na reta final. Com um a mais, Carlos Leiria colocou o time para frente e deu resultado. Aos 45 do segundo tempo, Serafim diminuiu para o Glorioso ao marcar de cabeça depois de uma cobrança de escanteio na segunda trave.

Depois do gol, a partida se resumiu em: Botafogo atacar e Sampaio Corrêa defender. Assim, em contra-ataque, o Glorioso se manteve vivo até os minutos finais, quando goleiro Zé Carlos foi expulso depois de uma falta dura em Yarlen, e por isso, o zagueiro Marreta precisou assumir o gol do time da casa. Com dois a menos, o Galo segurou o resultado para terminar a partida com três pontos e assumir a quarta posição na tabela.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo encara o Volta Redonda na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, em busca dos três pontos para voltar a brigar pela zona de classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 2 x 1 Botafogo

3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: sábado, 18 de setembro de 2025, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema

🥅 Gol: Rafael Pernão (35'/1ºT); Guilherme (28'/2ºT); Serafim (45'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Rafael Lobato (Botafogo); Eduardo Thuram (Sampaio Corrêa); Lucas Marreta (Sampaio Corrêa); Serafim (Botafogo); Elias (Sampaio Corrêa); Carlos Leiria (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: Ryan (Sampaio Corrêa) e Zé Carlos (Sampaio Corrêa)

🏟️ Público: 1.403 torcedores

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Josimar)

Zé Carlos, Lucas (Luan Gama), Marreta, Thuram, Guilherme, Dantas, Alexandre (Gabriel Agu), Pernão (Pablo), Max, Octávio (Vinícius Kanu) e Elias (Ryan)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul, Newton, Kawan (Kauan Lindes), Serafim, Rafael Lobato (Lucyo), Kauê (Kauê Leonardo), Patrick de Paula, Vitinho, Yarlen, Kayke (Bernardo Valim) e Matheus Nascimento (Adamo)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Júlio César Souza Gaudêncio

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha

