Clássico mineiro em Orlando (EUA) termina sem gols

Atlético-MG e Cruzeiro não saíram do 0 a 0 no clássico deste sábado (18), no Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup. A Raposa confirmou que está mais adiantada na preparação para a temporada e criou as melhores chances de gol, enquanto o Galo resistiu bem. No segundo tempo, os treinadores mexeram bastante nas equipes.

O jogo começou com lances ríspidos de ambos os lados, bolas divididas e poucas chances de gol. Com 10 minutos, cada time já havia recebido um cartão amarelo. O Cruzeiro voltava a pressionar a saída de bola adversária, como na partida diante do São Paulo, e ficou com a bola por mais tempo. Mas a primeira finalização do clássico foi do Atlético-MG, aos 22 minutos, quando Hulk chutou de longe para fora.

Clássico mineiro teve muitas faltas desde o início da partida (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A partida continuou muito disputada, e a Raposa teve boas chances nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 35, William, na meia-lua, matou no peito e chutou para fora, com desvio na zaga atleticana. Aos 44 minutos, Gabigol recebeu livre na área, mas finalizou em cima do goleiro Everson, na melhor oportunidade do Cruzeiro.

Os treinadores decidiram não mexer nas equipes no intervalo. O Cruzeiro manteve a superioridade e criou boas chances de gol no início do segundo tempo. No primeiro minuto, Dudu arrancou pela esquerda e rolou para Gabigol, que não chegou na bola para finalizar. Na sequência, Eduardo, de cabeça, quase encobriu Everson, que conseguiu desviar para fora.

Outra boa jogada celeste saiu aos 9 minutos, quando Gabigol recebeu de Matheus Pereira na área, chutou forte e Everson espalmou. Aos 17 minutos, Cuca mexeu pela primeira vez, colocando em campo Natanael, Palacios e Deyverson. Cinco minutos depois, Gabriel Menino ganhou da marcação e chutou para fácil defesa de Cássio.

Diniz muda toda a equipe no meio do segundo tempo do clássico

O técnico Fernando Diniz, aos 26 minutos, mudou todo o time, repetindo a escalação do segundo tempo do jogo contra o São Paulo. E, pouco depois, Bolasie arriscou de longe, para fora. Cuca fez novas modificações, alterando praticamente toda a equipe. O jogo perdeu em qualidade, mas não em vontade de ambos os lados.

Nos acréscimos, a Raposa tentou mais uma vez abrir o placar, mas Bruno Fuchs salvou quase em cima da linha e, na sequência, Lucas Silva chutou para fora.

Apesar do 0 a 0, os torcedores fizeram a festa no Inter&Co Stadium, mesmo dividindo o espaço em alguns setores do estádio. De acordo com a organização do torneio, 25 mil ingressos foram disponibilizados e todos foram vendidos.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 0 CRUZEIRO

FC SERIES

🗓️ Data e horário: Sábado, 18 de janeiro, 17h (de Brasília)

📍 Local: Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA)

🟨 Cartões amarelos: Saravia, Lyanco, Deyverson e Caio Maia (Atlético), William, Matheus Henrique e Eduardo (Cruzeiro)



⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Saravia (Natanael), Lyanco (Igor Rabello), Júnior Alonso e Guilherme Arana (Bruno Fuchs); Fausto Vera (Otávio), Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Palacios); Hulk (Caio Maia) e Bernard (Deyverson).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio (Léo Aragão), William (Fagner), João Marcelo (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno (Villalba) e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique (Walace), Eduardo (Christian) e Matheus Pereira (Tevis); Gabigol (Marquinhos) e Dudu (Bolasie).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcos de Oliveira (EUA)

🚩 Assistentes: José da Silva (EUA) e Fritz Barberousse (EUA)

4️⃣ Quarto árbitro: Rodrigo Albuquerque (EUA)