Resultados de ontem do futebol no Brasil e no mundo (16/01/2025)

A rodada desta quinta-feira pelos campeonatos do Brasil e do mundo se destacou por uma emoção especial. Foi a do atacante brasileiro Endrick, que saiu do banco, marcou dois gols na prorrogação, sendo um deles de calcanhar, e garantiu a classificação do Real Madrid às quartas de final da Copa do Rei da Espanha - resultado final: 5 a 2 sobre o Celta de Vigo.

Pelos Estaduais, o Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino de virada, fora de casa, por 2 a 1, na primeira rodada do Paulistão. No Carioca, o Flamengo até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 com o Madureira, em jogo disputado em Campina Grande, parte da série de jogos do time alternativo do Rubro-Negro pelo Nordeste.

Confira os resultados desta quinta (16):

Campeonato Paulista (1ª rodada)

Água Santa 1 x 2 São Bernardo

RB Bragantino 1 x 2 Corinthians

Santos 2 x 1 Mirassol

Campeonato Carioca (2ª rodada)

Madureira 1 x 1 Flamengo

Vasco 0 x 0 Bangu

Copinha (oitavas de final)

Cruzeiro* 3 x 0 Bahia

Fluminense 0 x 0 São Paulo* (4 a 5 nos pênaltis)

Guarani 0 x 2 Ferroviária*

Botafogo 2 x 4 Criciúma*

*Classificados

Campeonato Inglês (21ª rodada)

Ipswich 0 x 2 Brighton

Manchester United 3 x 1 Southampton

Campeonato Baiano (2ª rodada)

Jacobina 0 x 1 Jacuipense

Bahia 0 x 1 Atlético de Alagoinhas

Campeonato Pernambucano (2ª rodada)

Maguary 1 x 0 Central

Santa Cruz 2 x 0 Petrolina

Amistoso

Internacional 2 x 0 México

Copa do Rei da Espanha (oitavas de final)

Real Sociedad* 3 x 1 Rayo Vallecano

Athletic Bilbao 2 x 3 Osasuna*

Real Madrid* 2 x 2 Celta de Vigo (5 a 2 na prorrogação)

*Classificados

Campeonato Saudita (15ª rodada)

Al Hilal 9 x 0 Al Fateh

Al Ittihad 4 x 1 Al Raed

Al Okhdood 1 x 2 Al Fayha

Campeonato Paranaense (2ª rodada)

Paraná 1 x 1 Operário-PR

Campeonato Goiano (1ª rodada)

Atlético-GO 0 x 0 Jataiense

Abecat Ouvidorense 1 x 0 Goiânia

Campeonato Alagoano (2ª rodada)

ASA 0 x 0 CRB

CSE 1 x 2 Penedense

Campeonato Paraibano (2ª rodada)

Sousa 2 x 0 Serra Branca

Campeonato Sergipano (2ª rodada)

Falcon 1 x 3 Confiança

Campeonato Mato-Grossense (2ª rodada)

Primavera-MT 3 x 0 União Rondonópolis

Resultado do jogo do Corinthians

O Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Talles Magno e Pedro Raul fizeram os gols do Timão e Lucas Evangelista diminuiu o placar para os donos da casa no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.