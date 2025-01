As quartas de final da Copinha começam neste sábado (18), com duas partidas e quatro equipes classificadas em ação - as outras quatro serão definidas nos jogos desta sexta. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta quinta a tabela detalhada das partidas das etapa. Copinha: onde assistir, horários e locais dos jogos das quartas de final.

São Paulo, Cruzeiro, Ferroviária e Criciúma passaram pelos seus adversários a agora vão brigar por vagas nas semifinais. O Tricolor Paulista vai enfrentar o time mineiro, enquanto a Locomotiva de Araraquara encara o Tigre, de Santa Catarina. Os vencedores dos dois duelos farão uma das duas semifinais do torneio.

Na sexta-feira (17), outros cinco clubes da Série A do Brasileirão 2025 vão tentar avançar na competição: Palmeiras, Vasco, Grêmio, Red Bull Bragantino e Corinthians. Os demais classificados são Audax (SP), Flamengo de Guarulhos (SP) e Ituano (SP).

Copinha: onde assistir às quartas de final

Sábado (18 de janeiro)

20h30

São Paulo-SP x Cruzeiro-MG, em Jaú (SP) - Cazé TV

21h30

Criciúma-SC x Ferroviária-SP, em Araraquara (SP) – SporTV

Tabela da Copinha (foto: divulgação)

Pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar

O regulamento do mata-mata da Copinha determina que o vencedor de cada partida avança para a fase seguinte. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga acontece em disputa de pênaltis.

➡️ A tabela da Copinha 2025

Copinha: onde assistir e calendário das próximas fases

Oitavas de final: 16 e 17 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Quartas de final: 18 e 19 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Semifinais: 21 e 22 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Final: 25 de janeiro (Globo, Sportv e CazéTV)