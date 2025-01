Endrick sai do banco, dá show e decide classificação para o Real Madrid

Em atuação decisiva de Endrick, o Real Madrid bateu o Celta de Vigo por 5 a 2, após prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Após sair na frente com gols de Mbappé e Vini Jr. em um jogo que parecia tranquilo, o time de Carlo Ancelotti cedeu à pressão dos visitantes na reta final do segundo tempo e quase viu a classificação escapar entre os dedos. Nos 30 minutos adicionais, gols da joia ex-Palmeiras e de Federico Valverde garantiram a classificação.

continua após a publicidade

Agora, o time de Carlo Ancelotti aguarda a definição dos outros confrontos das oitavas para saber o adversário na fase seguinte, via sorteio.

➡️ Web vai à loucura com declaração de Jorge Jesus sobre Neymar: ‘Aposentou’

Real Madrid 5x2 Celta de Vigo: como foi o jogo?

A derrota por 5 a 2 na decisão da Supercopa da Espanha, no último domingo (12), ainda martelava o imaginário dos torcedores no Santiago Bernabéu. Aos Blancos, restava apresentar uma atuação segura para dar uma resposta ao estádio lotado. Adversário da noite, o Celta de Vigo jogava suas fichas na partida de copa, afinal, 12º colocado no Espanhol, não possui grandes aspirações na competição.

continua após a publicidade

Longe de desempenhar um futebol encantador, o Real Madrid não apresentou a resposta desejada. Liderada pelo brilhantismo dos astros de ataque, a equipe ocupou o campo de defesa adversário na maior parte do confronto, mas parecia dependente dos lampejos de Vini Jr. e Mbappé.

Após lance polêmico na grande área do Real Madrid, Mbappé arrancou com a bola desde o campo de defesa pelo lado esquerdo, limpou a marcação e disparou um tiro indefensável para a meta defendida por Villar. Cada vez mais adaptado, o francês atingiu o 16º gol em 28 jogos na temporada.

continua após a publicidade

Já no início da segunda etapa, foi a vez de Vini Jr. deixar a marca no resultado. Após grande lançamento de Mbappé, Brahím conduziu a bola livre e serviu o astro brasileiro, que finalizou com frieza para ampliar o resultado. Mais uma vez decisivo em partidas eliminatórias, o camisa sete voltou a balançar as redes após quatro partidas, e ainda assistiu Arda Güler no terceiro gol da equipe, anulado por impedimento.

Porém, mais um colapso aguardava o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Com vantagem confortável no placar até então, o time passou a ser incomodado pela equipe de Claudio Giráldez, que anotou diminuiu aos 37' da segunda etapa, com Jonathan Bamba, após falha de Tchouaméni, protagonista no vexame pela Supercopa e vaiado pela torcida no decorrer do jogo. Minutos depois, após pênalti cometido por Asencio, Marcos Alonso empatou o jogo e levou a partida à prorrogação.

Sem Mbappé, substituído por Endrick aos 34' do segundo tempo e grande nome no resultado até então, o Real Madrid disputou uma prorrogação equilibrada com o Celta de Vigo. O empate parecia encaminhar a decisão para os pênaltis até os 18' da prorrogação, quando a joia ex-Palmeiras recebeu de Arda Güler na grande área e bateu com maestria para o gol.

Minutos depois, Federico Valverde acertou um petardo para ampliar a vantagem merengue e carimbar o lugar do Real Madrid nas quartas de final da Copa do Rei. Para fechar o resultado, Endrick ainda fechou o placar com um gol de calcanhar após uma jogada confusa na grande área do Celta.

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Real Madrid se prapara para encarar o Las Palmas, pela 20ª rodada de La Liga, no próximo domingo (19). Do outro lado, no mesmo dia e pela mesma competição, o Celta de Vigo vai enfrentará o Athletic Bilbao,

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 5x2 Celta de Vigo

Oitavas de final - Copa do Rei

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Kylian Mbappé (37'/1ºT), Vini Jr., Endrick (18'/PRR e 29'/PRR) e Federico Valverde (22'/PRR) (RMA); Jonathan Bamba (37'/2ºT) e Marcos Alonso (46'/2ºT) (CEL)

🟨 Cartões amarelos: Borja Iglesias, Villar, Starfelt (CEL); Asencio e Endrick (RMA)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Fran García (Bellingham), Rüdiger, Asencio, Lucas Vázquez; Tchouaméni, Dani Ceballos (Camavinga) e Luka Modric (Valverde), Brahím (Güler), Vini Jr. (Rodrygo) e Kylian Mbappé (Endrick)

CELTA DE VIGO (Técnico: Cláudio Giráldez)

Villar; Carreira (Cervi), Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Swedberg (Duran), Moriba, Fran Beltrán (Sotelo), Álvarez (Bamba) e Borja Iglesias (López)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional