Ingressos de Santos x Desportiva: veja preços e onde comprar

O Santos divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o amistoso contra a Desportiva Ferroviária, marcado para quinta-feira (10), às 20h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

As entradas estão disponíveis no site ingresse.com, com valores de R$ 200 (inteira) e R$ 100 na modalidade meia solidária, que exige a doação de 1kg de alimento não perecível. Os setores disponíveis ao público são os de arquibancada A, B, C e D.

Também haverá venda presencial até as 16h do dia da partida. Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Ademar Cunha, nas cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha, além da loja Move ON, no Shopping Vitória.

Vejas as informações abaixo

Vendas online – (Para todos os torcedores)

– Através do site ingresse.com

Preços – Arquibancada (Setor A, B, C e D)

– Inteira: R$ 200

– Meia Solidária (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 100Pontos de venda físicos – (Funcionarão até às 16 horas)

– Lojas Ademar Cunha (Nas cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha)

– Move ON (Shopping Vitória)

Santos de Neymar terá amistoso no Espírito Santo (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Sobre o Desportiva Ferroviária

Fundada em 1963, a equipe representa o Espírito Santo na competição internacional e chega com a bagagem de quem soma 18 títulos do Campeonato Capixaba, além de conquistas como a Copa Espírito Santo, Taça Cidade de Vitória e Copa dos Campeões do Estado.

Conhecida como Locomotiva Grená, a Desportiva é o único time capixaba a ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro, em diferentes momentos de sua trajetória. Com sede em Cariacica e uma torcida tradicional no cenário local, o clube será o anfitrião do torneio e buscará fazer valer o mando de campo diante de adversários nacionais e internacionais.

Sobre Vitoria Cup

A Vitória Cup já teve quatro partidas realizadas. A Desportiva Ferroviária, representante capixaba, foi derrotada pelo Banfield por 1 a 0 e também perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1. O Cruzeiro, por sua vez, estreou com derrota para o Defensa por 1 a 0, mas se recuperou ao vencer o Banfield pelo mesmo placar.