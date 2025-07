Davide Ancelotti foi anunciado como o novo técnico do Botafogo nesta terça-feira (8) e vai para o seu primeiro trabalho como comandante principal. O italiano, filho de Carlo Ancelotti, chega ao Glorioso com três profissionais para a nova comissão técnica.

O italiano, de 35 anos, acompanhava o pai como auxiliar desde 2016. Ele acumulou passagens por Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid, e estava na Seleção Brasileira.

Nova comissão do Botafogo com Ancelotti

Os novos auxiliares do Glorioso são o espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Além da dupla, se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra. Conheça os novos profissionais do Alvinegro, com contrato até o fim de 2026:

Luís Tevenet, de 51 anos, passou por clubes como Sevilla e Levante, e estava no Atlético de Madrid desde 2021. Ele comandou a equipe B até 2024, quando se destacou e foi integrado à comissão técnica da equipe principal, que tem o badalado Diego Simeone à frente.

O segundo assistente de Davide Ancelotti é Andy Mangan, britânico de Liverpool e ex-jogador com passagens por Blackpool e Wrexham. Na área técnica, foi treinador de base do Fleetwood, interino do Bristol Rovers e exercia o mesmo cargo no Stockport, da terceira divisão inglesa.

Já o preparador físico Luca Guerra trabalhou com a família Ancelotti em três clubes: Bayern, Napoli e Everton. Ele, apesar de ter experiência em análise de desempenho, estava trabalhando desde a temporada passa no KJ Istra, da Croácia.

O Botafogo se reapresentou nesta semana após a participação no Mundial de Clubes. A equipe volta a campo no sábado (12) para o clássico com o Vasco no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão.