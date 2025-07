Botafogo justifica contratação de Davide Ancelotti com nove motivos

O Botafogo anunciou oficialmente nesta terça-feira (8) a contratação do técnico Davide Ancelotti, que tem apenas 35 anos. Filho do renomado treinador Carlo Ancelotti, Davide chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na parte da manhã, e seguiu direto para o CT do clube para começar a trabalhar com o time alvinegro.

continua após a publicidade

➡️Botafogo acerta transferência de Elias Manoel para clube europeu

A diretoria do clube divulgou, em um comunicado oficial, que conversou com outros profissionais antes de tomar a decisão, mas escolheu Ancelotti por sua combinação de juventude, experiência internacional e alinhamento com o projeto estratégico do clube. Durante a apresentação, o Botafogo destacou nove razões que justificam essa escolha:

Treinador jovem, preparado e com forte ambição de construir seu próprio legado, em total alinhamento com o projeto de desenvolvimento estrutural e esportivo do Botafogo Way;

Reconhecimento no mercado internacional como um dos treinadores mais promissores de sua geração;

Perfil global, com vivência nos maiores clubes do mundo, atuando como auxiliar técnico de Carlo Ancelotti - atual treinador da Seleção Brasileira;

Experiência direta na elite do futebol europeu, tendo trabalhado em gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, PSG e Everton;

Formação sólida e moderna, com papel fundamental no desenvolvimento da metodologia de treinos utilizada por Carlo Ancelotti;

Participação ativa na elaboração de estratégias de jogo em contextos de altíssima exigência competitiva, como Champions League, grandes ligas nacionais e torneios continentais;

Representa uma decisão estratégica da diretoria e da holding em apostar na juventude, na inovação e na alta performance como pilares do futuro;

Total alinhamento com os valores da SAF Botafogo: ambição, profissionalismo e protagonismo internacional;

Reforça o posicionamento do Botafogo como um dos projetos mais modernos, ousados e relevantes do futebol sul-americano.

Além de Davide, o Botafogo também contará com os auxiliares Luis Tevenet (Espanha) e Andrew Mangan (Reino Unido), além do preparador físico Luca Guerra, que também é italiano.

continua após a publicidade

Davide Ancelotti é o novo técnico do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O contrato com o clube carioca vai até dezembro de 2026 e representa a primeira experiência de Davide como treinador principal. Antes, ele atuava como auxiliar técnico da Seleção Brasileira, ao lado do pai, e já passou por grandes clubes da Europa.