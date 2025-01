Corinthians vence RB Bragantino pelo Paulistão e amplia sequência de vitórias

O Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Talles Magno e Pedro Raul fizeram os gols do Timão e Lucas Evangelista diminuiu o placar para os donos da casa no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Ramón Díaz escolheu escalar uma formação alternativa para a partida, sem os atletas que encerraram a última temporada como titulares. Talles Magno e Pedro Raul, autores dos gols, foram destaques da partida e mostraram que são opções para o ataque no decorrer da temporada.

Com o resultado, o Corinthians alcançou o oitavo triunfo consecutivo. Na temporada passada, o Timão embalou uma sequência de sete vitórias, que garantiu ao clube alvinegro uma vaga na Pré-Libertadores.

Como foi o jogo?

No primeiro minuto, os donos da casa tiveram a primeira chance. Após cruzamento, Hugo furou, a bola sobrou para Jhon Jhon na área que chutou para boa defesa de Matheus Donelli. O RB Bragantino abriu o placar aos nove minutos. Após cruzamento de Juninho Capixaba, Lucas Evangelista se adiantou e cabeceou sem chances para defesa de Matheus Donelli.

Aos 14 minutos, Romero invadiu a área, foi derrubado por Juninho Capixaba e o árbitro assinalou pênalti para o Corinthians. Após revisão do VAR, foi constatado que o paraguaio estava impedido na origem da jogada e a marcação foi anulada.

O clube alvinegro conseguiu neutralizar as chances do RB Bragantino e teve mais a posse de bola no final da primeira etapa. As melhores jogadas do Corinthians saíam do pé de Romero, que assumiu o papel de armar o jogo para o Timão. Entretanto, o esforço não foi suficiente para empatar o jogo antes do intervalo.

O Corinthians voltou com uma variação tática na segunda etapa. Romero passou a jogar mais centralizado. Aos cinco minutos, o paraguaio cruzou, Juninho Capixaba cortou mal e Talles Magno só teve o papel de completar na pequena área para empatar a partida.

Com o empate no placar, o RB Bragantino voltou a tomar iniciativa no ataque e o jogo ficou aberto. As melhores chances dos donos da casa foram criadas por Isidro Pitta, que fez o seu primeiro jogo pelo clube do interior.

O Timão passou a dominar a partida. As alterações de Ramón Díaz para o segundo tempo surtiram efeito. Ryan, que entrou no decorrer da segunda etapa, cruzou e Pedro Raul, que substituiu Héctor Hernández, cabeceou para marcar o gol da vitória do Corinthians.

Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 1 na estreia do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

A próxima partida do Corinthians será na Neo Química Arena, um reencontro com a Fiel. No domingo (19), o Timão enfrenta o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia, o RB Bragantino viaja para enfrentar o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, às 16h (de Brasília). Os confrontos serão válidos pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 x 2 CORINTHIANS

1ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Lucas Evangelista (9'/1º); Talles Magno (5'/2º); Pedro Raul (33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Alex Santana (COR); José Martínez (COR); Lucas Cunha (RBB); Pedro Henrique (RBB)

🔴 Cartão vermelho:

Escalações

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Lucas Barbosa) e Vinicinho (Henry Mosquera); Isidro Pitta (Tiago Borbas) e Sasha (Gustavinho)

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, João Pedro e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles (Ryan) e Talles Magno; Romero (Yuri Alberto) e Héctor Hernández (Pedro Raul)