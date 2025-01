Flamengo empata com o Madureira e segue sem vencer no Campeonato Carioca

Flamengo e Madureira empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (16), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. No Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o gol rubro-negro foi de Lorran. Marcelo, de pênalti, marcou para o Tricolor Suburbano. O time da Gávea ainda não venceu na competição.

Na primeira rodada, o time rubro-negro perdeu para o Boavista por 2 a 1, enquanto o Madureira venceu o Volta Redonda por 2 a 0.

Como foi o jogo

O início do primeiro tempo contou com um Flamengo apático e perdido em campo, com a equipe adversária ficando com a bola por mais tempo. A primeira chegada rubro-negra no gol de Mota foi aos 17 minutos, com Carlinhos, que chutou sem ângulo. A partir daí, a equipe de Cléber dos Santos começou a ter mais oportunidades, mas sem ameaçar o Tricolor Suburbano. Ambos os goleiros, aliás, não chegaram a fazer defesas.

Se na etapa inicial o Flamengo não conseguiu finalizar no gol, no segundo tempo precisou de apenas dois minutos para levar perigo, com Lorran. Foram, inclusive, três boas jogadas de ataque consecutivas. O gol rubro-negro saiu aos 20 minutos, quando Thiaguinho encheu o pé e abriu o placar. Aos 31', Lorran quase marcou o segundo tento do Rubro-Negro.

Thiaguinho comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Reprodução/SporTV)

O Madureira balançou a rede aos 36'. O bandeirinha, entretanto, indicou impedimento na jogada. O cenário mudou quando o árbitro foi na beira do campo para analisar um possível pênalti para a equipe tricolor. Após revisão, Tarcizo Pinheiro Caetano assinalou a penalidade. Marcelo foi para a cobrança e não desperdiçou.

O que vem pela frente para Flamengo e Madureira

A próxima partida do Flamengo será contra o Nova Iguaçu no domingo. O Madureira encara a Portuguesa no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

Madureira 1x1 Flamengo - Campeonato Carioca

2ª rodada - Taça Guanabara

📆 Data e horário: quinta-feira, 16de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

🟨 Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira A. Pereira

🖥️ VAR: Thiago da Silva Ludugério

⚽ Gols: Thiaguinho, 20'/2°T (0-1) e Marcelo, 43'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Lira, Evandro, Matheus Lira, Mota, Minho, Wallace e Marcelo (MAD); Fabiano (FLA)

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Madureira (Técnico: Daniel Neri)

Mota; Celsinho (Isaías), Marcão, Arthur Edeson e Evandro; Matheus Lira (Wallace), Wagninho, Marcelo e Renato Henrique (Flávio Souza); Minho e Jefferson (Marquinho Carioca).

Flamengo (Técnico: Cléber do Santos)

Dyogo Alves; Daniel Sales, Cleiton, Pablo e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano (João Alves) e Guilherme (Wallace Yan); Thiaguinho (Shola), Carlinhos (Felipe Teresa) e Lorran.

