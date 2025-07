Uma empresa de inteligência esportiva chamada Twenty First Group fez um estudo sobre as ligas de futebol pelo mundo e apontou o Brasileirão como a sexta melhor e a segunda mais equilibrada. A empresa tomou como motivação o bom desempenho apresentado pelas equipes brasileiras no Mundial de Clubes da Fifa de 2025.

— Atualmente, classificamos a Série A do Brasil como a sexta melhor liga do mundo, então esperávamos que os quatro times brasileiros fossem competitivos antes do torneio — afirmou Aurel Nazmiu, Cientista de Dados Sênior do Twenty First Group, em entrevista ao The Athletic.

A pesquisa, que considera fatores econômicos e o desempenho médio dos clubes, coloca o Brasileirão atrás das cinco principais ligas da Europa: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França), em termos de qualidade. No entanto, em competitividade, fica atrás apenas da MLS (Estados Unidos).

No caso da MLS, o fator determinante é o sistema de teto salarial, que limita os investimentos e nivela os recursos disponíveis entre as equipes. Isso contribui para encurtar a diferença de desempenho entre os clubes mais ricos e os menos endinheirados.

Inter Miami celebra gol de Messi (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O levantamento usa um modelo estatístico que calcula a força de uma liga com base na média de classificação de seus clubes em um ranking global. Esse ranking é gerado por um algoritmo próprio, que leva em conta o desempenho e a regularidade das equipes em competições nacionais e internacionais.

O bom desempenho do Brasil no critério de competitividade se deve à menor disparidade entre os clubes. A distância entre gigantes como Palmeiras e Flamengo e equipes da parte de baixo da tabela, como o Juventude (atualmente penúltimo), é considerada pequena, o que aumenta o grau de equilíbrio entre os times.

Ao contrário do Brasileirão, Liga Saudita foi apontada como uma das mais desiguais

Em contrapartida ao Brasileirão, a Liga Saudita foi apontada como a quinta mais desigual do mundo. A disparidade de investimentos entre os clubes é significativa, com o Al-Hilal, por exemplo, apresentando um nível muito superior ao restante da competição.

— Embora classifiquemos a Liga Saudita como a 50ª melhor liga do mundo, o Al-Hilal está significativamente melhor do que o restante da liga no momento — ocupando a 132ª posição no ranking mundial em nossos modelos —, afirmou Nazmiu, representante do Twenty First Group.

