STJD aceita pedido do Internacional e zagueiro joga no sábado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o pedido de efeito suspensivo da punição a Vitão. Assim, o zagueiro do Internacional está liberado para enfrentar o Vitória, sábado (12), às 16h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pela volta pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 4 havia sido penalizado com duas partidas de suspensão por críticas à arbitragem em partida contra o Corinthians, em 3 de maio.

O defensor ainda será julgado pelo pleno do STJD, em sessão ainda a ser agendada.

Punição por causa de entrevista

Vitão foi julgado pelo Tribunal devido a declarações dadas após a derrota de 4 a 2 para o Timão.

– A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui – disparou o zagueiro após o jogo.

Provável escalação

Com a definição, Vitão está confirmado no time que enfrentará o Vitória. O técnico Roger Machado tem a equipe praticamente definida. As únicas dúvidas estão nas laterais. Na direita, Braian Aguirre, que sofreu uma pancada na quinta (3), vem sendo poupado desde então. Na esquerda, Bernabei ainda se recupera de lesão no adutor da coxa esquerda.

Assim, a provável equipe que vai a campo no sábado é Rochet; Aguirre (Alan Benítez), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.