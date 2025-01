Internacional perde para o México em primeiro teste de 2025

O Internacional entrou em campo na noite desta quinta-feira (16), quando enfrentou a Seleção do México, no Beira-Rio. O resultado, todavia, não saiu como o esperado: o Colorado perdeu por 2 a 0 para os visitantes.

➡️Por que o Internacional vai enfrentar a Seleção do México?

O jogo iniciou como o esperado: com dois times em início de temporada e sem ritmo de jogo. Tanto Internacional, quanto México, conseguiram subir ao ataque, mas deixaram a desejar nas finalizações. No meio da primeira etapa, Bruno Gomes precisou ser substituído, mas não preocupa. De acordo com o departamento médico do Colorado, o lateral teve uma indisposição estomacal e deixou o campo.

Internacional abre a temporada com amistoso contra o México (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Aos 33 minutos, o México abriu o placar com Lira. O mexicano, livre na área, chutou para o gol - indefensável para Anthoni. No lance seguinte, a estrela do goleiro brilhou e impediu que os visitantes ampliassem o placar. Após o gol, o Internacional conseguiu chegar ao campo de ataque, mas pecou nas finalizações - e na defesa. Aos 45, Ruvalcaba avança sozinho pela esquerda, invade a área e manda para as redes, ampliando o placar para os mexicanos.

A etapa final não contou com grandes alterações no jogo - apenas no time. Roger Machado promoveu mudanças no elenco Colorado, inclusive com a estreia do meia-atacante Vitinho. Apesar disso, o mesmo problema do primeiro tempo permaneceu: o Inter continuou mostrando dificuldades nas finalizações e não conseguiu balançar as redes do adversário. O apito final decretou a derrota do Colorado.

Apesar da derrota, o clima no Beira-Rio foi de festa. Mais de 43 mil torcedores estiveram presentes, apoiando o time durante os 90 minutos. O evento festivo também contou com a venda de cerveja, proibida em jogos oficiais no Rio Grande do Sul.

Internacional lança uniforme novo

A noite de quinta-feira (16) marcou não apenas o reencontro do Internacional com a sua torcida, mas também o lançamento do novo uniforme para a temporada. A camisa é uma homenagem a 1975, ano em que o Colorado conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro.

Internacional estreia novo uniforme diante do México (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Predominantemente vermelha, a camisa conta com detalhes em branco. O escudo retrô, assim como o design, remete ao ano de 1975, como uma forma de homenagem. Para a partida desta noite, a camisa não conta com os patrocínios, que serão adicionados em jogos oficiais.