Remo empata com Bragantino em casa e segue na zona de rebaixamento

O Remo empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino neste domingo (18), no Mangueirão, em Belém (PA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer um gol de Lucas Barbosa no primeiro tempo, o Leão Azul chegou à igualdade na etapa final, com Jajá. O resultado, porém, pouco altera a situação da equipe paraense na luta contra o rebaixamento.

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Com 26 pontos, o Remo ocupa a penúltima colocação e segue distante de deixar o Z4. A Chapecoense, última colocada, soma 18 pontos. Grêmio, com 31, e Internacional, com 32, completam a zona de rebaixamento. O Corinthians também tem 32 pontos e enfrenta o Vitória nesta segunda-feira (19).

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Do outro lado, o Bragantino chega aos 41 pontos e permanece na décima posição, dentro da faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. A depender dos resultados das competições continentais e da Copa do Brasil, o Brasileirão também pode ampliar o número de vagas para a Libertadores.

Como foi o jogo?

O Remo começou a partida tentando pressionar e conseguiu criar algumas situações de perigo nos primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para acertar o último passe. A equipe ainda ameaçou em uma jogada ensaiada antes de ver o Bragantino abrir o placar.

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Aos dez minutos do primeiro tempo, Lucas Barbosa recebeu a bola dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou com força para colocar os visitantes em vantagem. Depois do gol, o Massa Bruta equilibrou as ações e chegou a balançar as redes novamente, com Fernando, mas o lance foi anulado porque a bola tocou no braço do atacante antes da finalização.

Na volta do intervalo, o Remo conseguiu reagir e deixou tudo igual. Aos sete minutos da etapa final, Jajá recebeu na entrada da área, avançou e bateu colocado, mandando a bola para o canto e vencendo o goleiro adversário.

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O time paraense chegou a marcar novamente com Marlon, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o placar empatado, o confronto seguiu equilibrado, com oportunidades para os dois lados.

Aos 32 minutos, o Bragantino teve uma boa chance para retomar a vantagem. Fernando ficou cara a cara com o goleiro Ivan, mas parou na defesa do arqueiro do Remo. Na reta final, os donos da casa tentaram aumentar a pressão em busca da virada, sem conseguir marcar novamente.

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Remo e Bragantino se enfrentaram pela 31° rodada do Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Próximos jogos

O Remo volta a campo na sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O Red Bull Bragantino joga no sábado (24), às 18h30, contra o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, também pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.