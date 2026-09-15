Remo demite Léo Condé após derrota para o Bahia no Brasileirão

Léo Condé deixou o comando do Remo após a derrota para o Bahia, em Salvador, nesta segunda-feira (14). O desligamento foi anunciado na madrugada desta terça e ocorreu em comum acordo entre as partes.

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Léo Condé havia chegado ao Remo em março de 2026. Ao longo de sua passagem pelo clube, somou 30 jogos, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro. Junto ao técnico, deixam o clube os auxiliares técnicos Felipe Surian e Renato Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.

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Léo Condé se junta a outros técnicos demitidos neste brasileirão

Jorge Sampaoli - Atlético mineiro Fernando Diniz - Vasco Juan Carlos Osorio - Remo Filipe Luís - Flamengo Hernán Crespo - São Paulo Tite - Cruzeiro Vojvoda - Santos Martín Anselmi - Botafogo Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense Dorival Junior - Corinthians Roger Machado - São Paulo Fábio Matias - Chapecoense Renato Gaúcho - Vasco Luis Zubeldía - Fluminense Franclim Carvalho - Botafogo Luis Castro - Grêmio