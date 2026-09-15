Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Remo demite Léo Condé após derrota para o Bahia no Brasileirão

Clube já estava a sete jogos sem vencer; derrota para o Bahia foi a quarta em sequência

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 09:50
Favorite o Lance! no Google
Léo Condé - Remo
Remo demite Léo Condé depois de 15 derrotas no Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Léo Condé deixou o comando do Remo após a derrota para o Bahia, em Salvador, nesta segunda-feira (14). O desligamento foi anunciado na madrugada desta terça e ocorreu em comum acordo entre as partes.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Léo Condé havia chegado ao Remo em março de 2026. Ao longo de sua passagem pelo clube, somou 30 jogos, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro. Junto ao técnico, deixam o clube os auxiliares técnicos Felipe Surian e Renato Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.

continua após a publicidade

➡️ Rogério Ceni elogia goleiro após defesa: 'Mais bonita dos últimos 10 anos'

🎰 Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Léo Condé se junta a outros técnicos demitidos neste brasileirão

  1. Jorge Sampaoli - Atlético mineiro
  2. Fernando Diniz - Vasco
  3. Juan Carlos Osorio - Remo
  4. Filipe Luís - Flamengo
  5. Hernán Crespo - São Paulo
  6. Tite - Cruzeiro
  7. Vojvoda - Santos
  8. Martín Anselmi - Botafogo
  9. Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense
  10. Dorival Junior - Corinthians
  11. Roger Machado - São Paulo
  12. Fábio Matias - Chapecoense
  13. Renato Gaúcho - Vasco
  14. Luis Zubeldía - Fluminense
  15. Franclim Carvalho - Botafogo
  16. Luis Castro - Grêmio
Léo Condé deixa comando do Remo após derrota para o Bahia
Léo Condé deixa comando do Remo após derrota para o Bahia (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
STF

Futebol Nacional

Entre togas e arquibancadas: os times dos ministros do STF

Há 48 minutos
São Paulo e Boca em campo

São Paulo

Histórico em viradas anima o São Paulo, mas placar contra Boca alerta

Há 2 horas
Gui Negão comemora gol pelo Corinthians

Corinthians

Após quase sair, Gui Negão ganha fôlego no Corinthians

Há 2 horas
Gabriel Rojas disputa bola

Cruzeiro

Inconstância: Cruzeiro chega a dez jogos marcando e sofrendo gols

Há 3 horas
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)

Há 3 horas
Domínguez dando instruções no vestiário do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez confia em virada do Atlético contra o Santos: 'Vamos fazer o impossível'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Andrés Gómez vibra com gol salvador para o Vasco diante do Vitória na Copa do Brasil

Vasco x Ind. Santa Fe: Andrés Gómez reencontra rival e guarda boas memórias dos confrontos

Rogério Ceni em coletiva depois de Bahia x Fluminense (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Rogério Ceni elogia goleiro após defesa: 'Mais bonita dos últimos 10 anos'

Muralha com a camisa do Mirassol

Histórico de falhas de Muralha, do Mirassol, assusta; relembre

Jean Lucas, jogador do Bahia

Veja gols de Bahia x Remo: Jean Lucas e Juba marcam

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge projeta fim de temporada do Cruzeiro: "Não serão 11 jogos fáceis"

Renato Gaúcho no jogo entre Botafogo x Grêmio, pelo Brasileirão

Análise tática do Guffo: Renato Gaúcho é a escolha certa para o Grêmio

Pedrinho durante entrevista coletiva

Vasco recebe R$ 65 milhões de empréstimo para cumprir pagamentos

Otávio aquecendo na Vila Belmiro

Otávio chama atenção para detalhes após derrota do Cruzeiro

são paulo e boca em campo

São Paulo x Boca Juniors tem mais de 50 mil ingressos vendidos

Jair em campo em Gremio x Vasco

Jair retorna antes do prazo e se torna mais uma opção para o Vasco

Arte sobre clubes de futebol endividados

Raul Costa Jr.: o drama de 30% dos clubes da Série A

Arthur, Coutinho e Gabigol durante treinamento desta segunda-feira (14).

Com Coutinho e volta de peça importante, Santos treina visando o Atlético-MG

Luciano durante treinamento do São Paulo neste domingo (13).

São Paulo quer Luciano para decisão contra o Boca Juniors; veja provável escalação