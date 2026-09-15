Remo demite Léo Condé após derrota para o Bahia no Brasileirão
Clube já estava a sete jogos sem vencer; derrota para o Bahia foi a quarta em sequência
Léo Condé deixou o comando do Remo após a derrota para o Bahia, em Salvador, nesta segunda-feira (14). O desligamento foi anunciado na madrugada desta terça e ocorreu em comum acordo entre as partes.
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Léo Condé havia chegado ao Remo em março de 2026. Ao longo de sua passagem pelo clube, somou 30 jogos, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro. Junto ao técnico, deixam o clube os auxiliares técnicos Felipe Surian e Renato Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.
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Léo Condé se junta a outros técnicos demitidos neste brasileirão
- Jorge Sampaoli - Atlético mineiro
- Fernando Diniz - Vasco
- Juan Carlos Osorio - Remo
- Filipe Luís - Flamengo
- Hernán Crespo - São Paulo
- Tite - Cruzeiro
- Vojvoda - Santos
- Martín Anselmi - Botafogo
- Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense
- Dorival Junior - Corinthians
- Roger Machado - São Paulo
- Fábio Matias - Chapecoense
- Renato Gaúcho - Vasco
- Luis Zubeldía - Fluminense
- Franclim Carvalho - Botafogo
- Luis Castro - Grêmio
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