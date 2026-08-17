Internacional cede empate ao Remo no último minuto, mas deixa o Z-4
Colorado deixa o campo sob vaias no Beira-Rio
O Remo surpreendeu o Internacional e arrancou um importante empate por 1 a 1 em pleno Beira-Rio com um gol marcado de falta no último minuto da partida, válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o clube paraense chega a 23 pontos, empata com o Mirassol e está a apenas um ponto do próprio Internacional, que aparece na 16ª posição, com 24 pontos.
O clube gaúcho deixou o estádio sob fortes vaias da torcida. Ainda que tenha liderado o placar durante quase todo o tempo regulamentar com um gol de Carbonero, o time gaúcho sofreu o gol de empate já nos acréscimos do segundo tempo, após uma cobrança de falta de Vitor Bueno.
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Internacional começou bem, mas não aproveitou oportunidades para marcar novamente contra o Remo
No primeiro tempo, o Inter chegou com tudo e gerou boas oportunidades de ataque já nos primeiros toques na bola. Matheus Bahia recebeu pela esquerda em um belo lançamento de Mercado, conduziu pela linha de fundo e cruzou para Carbonero, que não precisou de mais que três minutos para abrir o marcador em um chute cruzado.
No segundo tempo, o Internacional continuou desperdiçando boas jogadas para definir o resultado. Carbonero teve a chance de marcar seu segundo gol após aproveitar uma falha na saída de bola adversária, mas mandou para fora. Outra oportunidade importante foi perdida pelo atacante Alerrandro, que não conseguiu completar um cruzamento feito por Calebe.
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Gol do Remo saiu nos acréscimos em cobrança de falta
A partir da insistência do Remo, que chegava no ataque e fazia pressão no fim do jogo, principalmente com jogadas criadas por Patrick, ex-Inter, o cenário mudou nos minutos finais da partida. O time paraense subiu para o ataque com mais intensidade e exigiu defesas do goleiro Matheus Cunha. No entanto, aos 49 minutos, o arqueiro colorado foi enganado por um desvio na barreira após novo chute de Vitor Bueno, resultando no gol de empate do Leão Azul.
A bola desviou em Alerrandro antes de entrar, e o gol definiu o placar final em Porto Alegre. O resultado amargo para os donos da casa impediu que o clube abrisse uma distância maior para os últimos colocados da competição.
Internacional vive crise, jejum de vitórias e situação dramática na tabela
Com o empate, o Internacional chegou a sete partidas consecutivas sem vitória no Brasileirão, acumulando três empates e quatro derrotas nesse período. O último triunfo da equipe no torneio ocorreu ainda no mês de maio, contra o Vasco. Refém da sequência negativa, o clube gaúcho ocupa a 16ª posição com 24 pontos e está apenas um ponto à frente do Mirassol, que abre a zona de rebaixamento.
Os torcedores colorados protestaram nas arquibancadas do Beira-Rio após o apito final. A torcida direcionou vaias aos jogadores e críticas severas ao presidente Alessandro Barcellos.
Já o Remo permanece na 18ª colocação com 23 pontos, mas soma a mesma pontuação que o Mirassol, primeiro time da zona de rebaixamento, e consegue um gás para tentar deixar o Z4.
Próximos compromissos
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (22) pelo Brasileirão. O Internacional recebe o Atlético-MG novamente em sua casa, às 18h30. Já o Remo enfrentará o Fluminense, no Maracanã, em jogo marcado para as 16h.
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