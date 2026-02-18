Coutinho se manifesta sobre a sua saída do Vasco: 'Estou muito cansado mentalmente'

O meia Philippe Coutinho se pronunciou publicamente sobre sua saída do Vasco. Em meio ao processo de rescisão contratual, o camisa 10 utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida direcionada à torcida cruz-maltina, marcada por tom emocional e reflexões sobre sua saúde mental.

continua após a publicidade

No texto, Coutinho afirmou que pensou muito antes de se manifestar, mas decidiu falar "de coração aberto" pelo respeito e amor que sempre declarou ter pelo clube. O meia ressaltou que retornar ao Vasco foi uma escolha movida por sentimento e destacou o comprometimento durante sua passagem.

- Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. […] Em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre - escreveu.

O jogador também comentou sobre críticas recebidas recentemente e afirmou ter sido julgado por situações que, segundo ele, não condizem com seu caráter. Sem entrar em detalhes sobre episódios específicos, destacou que jamais desrespeitou a torcida, companheiros ou a instituição.

continua após a publicidade

+ Aposte na partida em Vasco x Fluminense no Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Saúde mental como prioridade

Um dos pontos mais marcantes da publicação foi a revelação de desgaste emocional. Coutinho explicou que, em determinado momento, ao se dirigir ao vestiário, percebeu que seu ciclo no clube havia se encerrado. Segundo ele, a decisão de não retornar ao campo naquele contexto teve como prioridade sua saúde mental.

continua após a publicidade

"A verdade é que estou muito cansado mentalmente", escreveu o jogador, acrescentando que sempre foi reservado, mas sentiu necessidade de ser honesto com os torcedores.

Apesar da saída, Coutinho reforçou que sua relação com o Vasco permanece baseada no amor e na gratidão. Revelado pelo clube e identificado com a torcida, o meia afirmou que levará o Vasco "no peito, na história e na vida".

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A despedida encerra mais um capítulo da trajetória do jogador com a camisa cruz-maltina. A recisão do atleta ainda não foi anunciada oficialmente, mas a mensagem deixa claro que o jogador está de saída do Gigante da Colina.

Confira a mensagem completa de despedida de Coutinho

Publicação de Coutinho em suas redes sociais sobre a situação no Vasco (Foto: Reprodução)

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.