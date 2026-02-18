FERJ define locais das semifinais do Carioca: Vasco x Fluminense tem palco confirmado
Primeiro jogo do clássico será no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) definiu os estádios que receberão os jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O clássico entre Vasco e Fluminense terá sua partida de ida no Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 22, às 18h (de Brasília).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O jogo não poderá ser realizado no Maracanã porque, no mesmo dia, acontece a outra semifinal entre Flamengo e Madureira, com mando do Rubro-Negro, às 20h30 (de Brasília).
O segundo duelo do clássico carioca está marcado para o domingo seguinte, dia 1º de março, às 18h, desta vez no Maracanã. Já o confronto entre Flamengo e Madureira terá sua partida de volta na segunda-feira, dia 2, às 21h, também no Maracanã.
+ Aposte na partida em Vasco x Fluminense no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Diferentemente das quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Não há vantagem para nenhum dos clubes, e caso haja empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis. A final, por sua vez, será em jogo único.
📅 Datas e horários das semifinais
Fluminense x Vasco
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos
- Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã
Madureira x Flamengo
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã
- Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias