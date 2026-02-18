FERJ define locais das semifinais do Carioca: Vasco x Fluminense tem palco confirmado

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) definiu os estádios que receberão os jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O clássico entre Vasco e Fluminense terá sua partida de ida no Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 22, às 18h (de Brasília).

O jogo não poderá ser realizado no Maracanã porque, no mesmo dia, acontece a outra semifinal entre Flamengo e Madureira, com mando do Rubro-Negro, às 20h30 (de Brasília).

O segundo duelo do clássico carioca está marcado para o domingo seguinte, dia 1º de março, às 18h, desta vez no Maracanã. Já o confronto entre Flamengo e Madureira terá sua partida de volta na segunda-feira, dia 2, às 21h, também no Maracanã.

Diferentemente das quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Não há vantagem para nenhum dos clubes, e caso haja empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis. A final, por sua vez, será em jogo único.

Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

