Anunciado pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues exalta melhorias estruturais na Toca da Raposa II

O Cruzeiro anunciou na tarde desta quarta-feira (18) a contratação do atacante Bruno Rodrigues. Em sua chegada, o jogador ressaltou as mudanças estruturais do clube na Toca da Raposa II.

Bruno Rodrigues, (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Quando cheguei aqui era totalmente diferente. Hoje está melhor ainda. Parabenizar o presidente Pedrinho, todos que fizeram isso acontecer. Todos estão de parabéns. Reformou academia, refeitório, piscina, que não tinha. Mudou para melhor – comentou o atleta em vídeo publicado pela Raposa.

No vídeo divulgado pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues reencontrou o meia Japa e os laterais Kaiki e William, que jogaram com ele na passagem anterior.

Contratação de Bruno Rodrigues

Assim como o próprio atleta comentou, Bruno Rodrigues foi oferecido por seu staff ao clube mineiro, que viu uma boa oportunidade de mercado para trazer mais um atacante. O atacante retorna ao clube mineiro em contrato válido até dezembro deste ano, segundo apurou a reportagem do Lance!.

O acordo entre as partes prevê uma opção de compra em definitivo ao fim da cessão por empréstimo, fixada em 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação atual).

Os salários de Bruno Rodrigues serão divididos entre Palmeiras e Cruzeiro durante o período de empréstimo. O contrato do atacante com o Alviverde, por sua vez, é válido até o fim de 2028.

O atacante perdeu espaço no elenco alviverde após grave lesão no joelho, que o afastou de duas temporadas, e recebeu baixa minutagem de Abel Ferreira em seu retorno aos gramados. Ao todo, foram apenas 17 jogos disputados com a camisa alviverde, sendo quatro deles em 2026, com dois gols marcados.

