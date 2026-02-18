Apresentado no São Paulo, Cauly fala sobre Rogério Ceni e disputa de espaço

Cauly foi apresentado nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, no SuperCT. O jogador chega como reforço para o meio-campo do São Paulo. O atleta chega como empréstimo até o final do ano.

Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pelo empréstimo, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

O jogador destacou sobre a sensação de chegar ao São Paulo. Nas suas palavras, agradeceu Rui Costa e a maneira na qual a negociação foi conduzida.

- Quero agradecer à minha família que sempre me apoiou e em breve estarão aqui. Estou muito feliz e ansioso para jogar logo. Como o Rui Costa falou, é um ambiente muito saudável e me sinto realizado - destacou.

Em um meio-campo que tem sido destaque na temporada, Cauly destacou que pretende buscar seu espaço e demonstrar números melhores. No Bahia, estava sem ser relacionado desde o começo das negociações.

- Quando as conversas foram avançando, não fui mais relacionado para os jogos do Bahia. Mas me sinto muito bem, já fiz uma parte dos treinamentos com a equipe e treinei em separado também. Fiz a pré-temporada completa e dois jogos também. Espero estar à disposição o mais rápido possível - completou.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Cauly fala sobre Rogério Ceni

No Bahia, Cauly trabalhou ao lado de Rogério Ceni, que inclusive lamentou a saída do jogador. Durante coletiva de imprensa, falou sobre a influência do técnico e sobre o que conversou sobre o São Paulo.

- Tenho que agradecer muito ao Rafinha, ao Rui, à diretoria do São Paulo, que fizeram minha chegada acontecer. Tive um mês e meio de muita ansiedade querendo que tudo desse certo logo. Hoje estou muito feliz de estar aqui. Com o Rogério Ceni sempre tive uma relação muito boa. Ele sabe bem como nos sentimos quando o São Paulo nos liga. Então estou muito ansioso para jogar com essa camisa logo - disse.

Metas no São Paulo

Cauly falou sobre suas metas e o porquê de ter escolhido o São Paulo. No mercado, era comum que seu nome pintasse em notícias a respeito de negociações e interesses de outros clubes. Cauly revelou o que motivou sua escolha de vir para o Tricolor.

- Desde as primeiras conversas, disse ao meu empresário que queria que tudo desse certo. Acredito muito no grupo, na qualidade do São Paulo, e é uma honra muito grande fazer parte desse clube com muita história, com jogadores de qualidade. Espero conquistar minhas metas e que também possa escrever uma bela história aqui - completou.