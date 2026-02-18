Corinthians terá retorno de titulares para enfrentar o Athletico; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para enfrentar o Athletico na noite desta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), no CT Joaquim Grava, os comandados de Dorival Jr. finalizaram a preparação em busca da segunda vitória na competição nacional.

No treinamento, depois de um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o técnico aplicou um exercício tático de dez contra dez e um trabalho tático estratégico com situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

Dorival deve contar com os retornos de Matheuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na equipe titular nesta partida. No meio-campo, no entanto, Breno Bidon ainda se recupera de lesão, enquanto Rodrigo Garro ainda é dúvida em razão do gramado sintético do estádio.

Provável escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (Charles ou Dieguinho) e André Luiz; Vitinho e Gui Negão (Pedro Raul).

Corinthians e Athletico se enfrentaram na campanha do título da Copa do Brasil 2025. O Timão venceu os dois jogos das quartas de final por 1 a 0 na Arena da Baixada, com gol de Gui Negão, e 2 a 0 na Neo Química Arena, com gols de Gui Negão e Rodrigo Garro.

Histórico do confronto

No histórico geral entre Athletico Paranaense e Corinthians, considerando todas as competições, as equipes já se enfrentaram 65 vezes. O Athletico Paranaense venceu 17 partidas, enquanto o Corinthians soma 26 triunfos, além de 22 empates registrados ao longo dos confrontos.

Atuando como mandante, o Athletico Paranaense recebeu o rival em 34 jogos, com 10 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Já com o mando do Corinthians, foram disputadas 31 partidas, nas quais o Athletico Paranaense conquistou sete vitórias, houve 11 empates e o time paulista levou a melhor em 13 ocasiões.

