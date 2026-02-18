Botafogo anuncia contratação do meia Edenílson

O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira (18) a contratação do volante Edenílson, de 36 anos, que chega com contrato até o fim de 2026. O jogador estava no Grêmio e rescindiu amigavelmente para assinar o vínculo com o Glorioso até o final da temporada. Ele já foi regularizado e pode estrear pelo Alvinegro.

➡️ Edenílson celebra chegada ao Botafogo: 'Um desafio'

O jogador foi visto como a diretoria alvinegra como boa oportunidade de mercado devido à experiência e versatilidade que trará ao elenco. Ao longo da carreira, ficou conhecido por desempenhar diferentes papeis no setor de meio-campo, como volante ou aberto pelos lados, e chegou a atuar também como lateral.

Na atual temporada, Edenílson soma três gols em sete jogos, um deles anotados justamente na vitória por 5 a 3 sobre o Alvinegro. Titular na primeira partida do Brasileirão, contra o Fluminense, virou reserva nos confrontos seguintes, diante de Botafogo e São Paulo.

Edenílson é o novo reforço do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Carreira do novo reforço do Botafogo

Edenílson carrega no currículo um Campeonato Brasileiro (2011), uma Copa Libertadores e um Mundial de Clubes (2012). O volante também conquistou prêmios individuais, sendo escolhido duas vezes para a seleção do Campeonato Brasileiro (2020 e 2021).

Anteriormente, Edenilson atuou por Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Grêmio. O jogador também acumula passagem pelo futebol italiano vestindo as camisas de Udinese e Genoa.

Em 2025, Edenilson foi peça importante em campanha de recuperação do Grêmio, que deixou a briga contra o rebaixamento sob comando de Mano Menezes. No clube desde 2024, disputou 90 jogos e marcou nove gols com a camisa tricolor.

