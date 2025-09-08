Puskás? Dudu faz golaço em Botafogo-SP x Athletico e é comparado a Messi

O meia Dudu fez um golaço na vitória do Athletico por 3 a 1 contra o Botafogo-SP, no estádio Nicnet, na tarde de sábado (6), pela 25ª rodada da Série B. Nas redes sociais, o gol do jovem de 19 anos foi comparado a Messi.

Aos 59 minutos do segundo tempo, quando o Furacão vencia por 2 a 1, Dudu fechou o triunfo rubro-negro. Após a zaga afastar o cruzamento na área, ele dominou a bola antes do meio-campo e arrancou pelo lado direito.

Já próximo da linha de fundo, ele foi encurralado por dois marcadores, mas passou no meio de ambos, invadiu a área, driblou mais um adversário e finalizou forte de esquerda para as redes.

O golaço rapidamente viralizou nas redes sociais e foi comparado ao gol de Messi na partida do Barcelona contra o Athletic Bilbao, em 2015, nomeado ao Prêmio Puskás da Fifa daquele ano - o vencedor foi o brasileiro Wendell Lira.

Dudu no Athletico

No CT do Caju desde 2019, quando tinha 13 anos, Dudu estreou profissionalmente em 2023, aos 17 anos, pela Série A, mas seguiu com prioridade em atuar no sub-20. Ele foi promovido em definitivo ao elenco principal em 2025, mas sofreu uma luxação no ombro durante a pré-temporada e só ficou à disposição em junho.

Neste ano, ele tem dois gols marcados em 12 partidas com a camisa rubro-negra, sendo nove pela Série B e três pela Copa do Brasil. O meia foi titular em três jogos.

Dudu tem passagens pela base da Seleção Brasileira

Dudu é camisa 10 na base da Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Meia de criação, Dudu é o camisa 10 da Seleção Brasileira na base. Ele acumula convocações com a amarelinha desde o sub-15.

Pelo Brasil, o atleta foi campeão sul-americano sub-17, sendo o garçom do torneio com seis assistências, além da vice-artilharia, com três gols. No mesmo ano, em 2023, ele também disputou o Mundial da categoria, quando caiu para a Argentina nas quartas de final.

Agora, Dudu tem sido convocado constantemente pelo técnico Ramon Menezes para o sub-20, incluindo na última lista. Contudo, ele não se apresentou para os dois amistosos contra o Paraguai a pedido do próprio Athletico.

Pelo Athletico, na base, o meia foi bicampeão paranaense em 2022 e 2023, pelo sub-17, e conquistou a Copa Sul sub-20 no ano passado.

Athletico se aproxima de renovação com Dudu

Desde o mês passado, o Athletico intensificou as conversas com o meia Dudu. Ele tem contrato com o Furacão até 30 de abril de 2026 e negocia uma extensão de três a cinco anos.

Nas últimas semanas, o jogador e o empresário Marcelo Lipatin receberam sondagens de equipes do Brasil e do exterior. No final de outubro, vale destacar, ele pode assinar pré-contrato com outro clube. A última renovação dele foi em maio de 2023 que, por ser menor de idade, só podia assinar contrato por, no máximo, três temporadas.

Com a tratativa com Dudu, a diretoria rubro-negra tenta evitar um novo "caso Kauã Moraes", que foi comprado pelo Cruzeiro por R$ 11 milhões. O time mineiro aproveitou que a multa rescisória do lateral-direito era considerada baixa e depositou o valor integral na semana passada.

Por outro lado, o Athletico conseguiu segurar o volante Diogo Riquelme no mês passado e o zagueiro Arthur Dias e o atacante Renan Viana no começo deste mês.

Dudu comemora gol em Botafogo-SP 1x3 Athletico, pela Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico na Série B

A 13 rodadas do fim, o Athletico vem de três vitórias seguidas e ocupa a sexta posição, com 36 pontos, mas pode ser ultrapassado por Novorizontino, Cuiabá e Vila Nova no complemento dos jogos. A distância para a Chapecoense, próximo adversário e que abre o G-4, é de cinco pontos.

Antes de voltar a jogar na Série B, o Furacão encara o Corinthians na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Coringão venceu por 1 a 0, na Arena da Baixada.