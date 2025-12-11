menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Contratações do Bahia: veja quem fica e quem sai do time em 2026

Confira as movimentações do Tricolor no mercado para a temporada 2026

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 11/12/2025
19:22
Atualizado há 2 minutos
Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
imagem cameraCadu Santoro, diretor de futebol do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com uma temporada cheia pela frente, o Bahia já pensa nos próximos passos para construir um time mais competitivo, repetir os sucessos de 2025 e evitar as frustrações. Por isso, o Lance! traz uma lista completa com tudo o que você precisa saber sobre o mercado de transferências do Tricolor de Aço. Está matéria será constantemente atualizada.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Vale lembrar que o Bahia estreia no dia 10 ou 11 de janeiro em jogo contra o Jequié, fora de casa, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O time também disputa a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2026.

Contratações do Bahia

  • Ainda nenhuma oficializada

Quem renova?

Everton Ribeiro em Bahia x Flamengo
Everton Ribeiro, do Bahia, durante partida contra o Flamengo; Tricolor ainda não fez contratações (Foto: Walbron Siquiera/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

O Bahia ainda não confirmou nenhuma renovação desde o término do Campeonato Brasileiro, já que boa parte dos atletas do atual elenco ampliaram vínculo durante a temporada com o objetivo de manter a base do time. Ainda assim, o Tricolor está na iminência de anunciar duas renovações, com Everton Ribeiro e Ronaldo, que já estão com acordo encaminhado.

continua após a publicidade

Jogadores com contrato até dezembro de 2025:

JogadorPosição

Danilo Fernandes

Goleiro

Ronaldo

Goleiro

Santiago Arias

Lateral-direito

Everton Ribeiro

Meia

Saídas

Santiago Arias em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Santiago Arias em treino do Bahia; diretoria busca contratações para repor o lateral (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Neste momento, três jogadores têm saída confirmada do Bahia. O primeiro deles é o goleiro Danilo Fernandes, de 37 anos, que anunciou aposentadoria. Já o Colombiano Santiago Arias não chegou a um acordo com o Bahia por renovação, enquanto o jovem atacante Tiago está de saída para o Orlando City, dos Estados Unidos.

JogadorPosiçãoContrato com o BahiaDestino

Danilo Fernandes

Goleiro

Até dezembro de 2025

Aposentadoria

Santiago Arias

Lateral-direito

Até dezembro de 2025

Ainda não divulgado

Tiago

Atacante

Até dezembro de 2027

Orlando City (EUA)

Os emprestados

Mirassol Yago Felipe
Yago Felipe em ação pelo Mirassol contra o Fortaleza (Foto: Divulgação / Mirassol)

O Bahia tem, ao todo, 10 jogadores emprestados, mas ainda não definiu o que vai fazer com eles, inclusive os que têm contratos mais longos. A tendência é que alguns sejam testados no Campeonato Baiano, competição que o Tricolor pretende disputar com atletas da base.

continua após a publicidade
JogadorPosiçãoClube ao qual está emprestadoContrato com o Bahia

Marcos Felipe

Goleiro

Eyupspor (TUR)

Dezembro 2027

Dênis Junior

Goleiro

Ferroviária

Dezembro 2026

Marcos Victor

Zagueiro

Ceará

Dezembro 2027

Vitor Hugo

Zagueiro

Atlético-MG

Dezembro 2026

Matheus Bahia

Lateral-esquerdo

Ceará

Setembro 2026

Caio Roque

Lateral-esquerdo

Volta Redonda

Dezembro 2025

Miqueias

Volante

América-MG

Dezembro 2026

Jota

Volante

Criciúma

Dezembro 2027

Vitinho

Meia

Santa Cruz

Dezembro 2026

Yago Felipe

Meia

Mirassol

Dezembro 2025

Rafael Ratão

Atacante

Cerezo Osaka (JAP)

Dezembro 2026

➡️Veja artilheiro, garçom e números do Bahia na temporada 2025

Jogadores do Bahia com contrato para 2026

JogadorPosiçãoContrato

João Paulo

Goleiro

Junho 2026

Gilberto

Lateral-direito

Dezembro 2026

Luciano Juba

Lateral-esquerdo

Dezembro 2027

Iago Borduchi

Lateral-esquerdo

Dezembro 2028

Zé Guilherme

Lateral-esquerdo

Dezembro 2029

Ramos Mingo

Zagueiro

Dezembro 2029

Gabriel Xavier

Zagueiro

Dezembro 2029

Kanu

Zagueiro

Dezembro 2027

David Duarte

Zagueiro

Dezembro 2027

Luiz Gustavo

Zagueiro

Dezembro 2030

Fred

Zagueiro

Dezembro 2027

Acevedo

Volante

Dezembro 2029

Sidney

Volante

Dezembro 2028

Rezende

Volante

Dezembro 2026

Erick

Volante

Dezembro 2029

Caio Alexandre

Volante

Dezembro 2028

Jean Lucas

Volante

Dezembro 2028

Rodrigo Nestor

Meia

Dezembro 2030

Michel Araújo

Meia

Dezembro 2028

Cauly

Meia

Dezembro 2028

Roger Gabriel

Meia

Dezembro 2027

David Martins

Meia

Dezembro 2027

Ademir

Atacante

Dezembro 2026

Ruan Pablo

Atacante

Julho 2027

Erick Pulga

Atacante

Dezembro 2029

Kayky

Atacante

Dezembro 2029

Willian José

Atacante

Dezembro 2026

Sanabria

Atacante

Dezembro 2030

Dell

Atacante

Dezembro 2028

Kauê Furquim

Atacante

Agosto 2028

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias