Contratações do Bahia: veja quem fica e quem sai do time em 2026
Confira as movimentações do Tricolor no mercado para a temporada 2026
Com uma temporada cheia pela frente, o Bahia já pensa nos próximos passos para construir um time mais competitivo, repetir os sucessos de 2025 e evitar as frustrações. Por isso, o Lance! traz uma lista completa com tudo o que você precisa saber sobre o mercado de transferências do Tricolor de Aço. Está matéria será constantemente atualizada.
Vale lembrar que o Bahia estreia no dia 10 ou 11 de janeiro em jogo contra o Jequié, fora de casa, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O time também disputa a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2026.
Contratações do Bahia
- Ainda nenhuma oficializada
Quem renova?
O Bahia ainda não confirmou nenhuma renovação desde o término do Campeonato Brasileiro, já que boa parte dos atletas do atual elenco ampliaram vínculo durante a temporada com o objetivo de manter a base do time. Ainda assim, o Tricolor está na iminência de anunciar duas renovações, com Everton Ribeiro e Ronaldo, que já estão com acordo encaminhado.
Jogadores com contrato até dezembro de 2025:
|Jogador
|Posição
Danilo Fernandes
Goleiro
Ronaldo
Goleiro
Santiago Arias
Lateral-direito
Everton Ribeiro
Meia
Saídas
Neste momento, três jogadores têm saída confirmada do Bahia. O primeiro deles é o goleiro Danilo Fernandes, de 37 anos, que anunciou aposentadoria. Já o Colombiano Santiago Arias não chegou a um acordo com o Bahia por renovação, enquanto o jovem atacante Tiago está de saída para o Orlando City, dos Estados Unidos.
|Jogador
|Posição
|Contrato com o Bahia
|Destino
Danilo Fernandes
Goleiro
Até dezembro de 2025
Aposentadoria
Santiago Arias
Lateral-direito
Até dezembro de 2025
Ainda não divulgado
Tiago
Atacante
Até dezembro de 2027
Orlando City (EUA)
Os emprestados
O Bahia tem, ao todo, 10 jogadores emprestados, mas ainda não definiu o que vai fazer com eles, inclusive os que têm contratos mais longos. A tendência é que alguns sejam testados no Campeonato Baiano, competição que o Tricolor pretende disputar com atletas da base.
|Jogador
|Posição
|Clube ao qual está emprestado
|Contrato com o Bahia
Marcos Felipe
Goleiro
Eyupspor (TUR)
Dezembro 2027
Dênis Junior
Goleiro
Ferroviária
Dezembro 2026
Marcos Victor
Zagueiro
Ceará
Dezembro 2027
Vitor Hugo
Zagueiro
Atlético-MG
Dezembro 2026
Matheus Bahia
Lateral-esquerdo
Ceará
Setembro 2026
Caio Roque
Lateral-esquerdo
Volta Redonda
Dezembro 2025
Miqueias
Volante
América-MG
Dezembro 2026
Jota
Volante
Criciúma
Dezembro 2027
Vitinho
Meia
Santa Cruz
Dezembro 2026
Yago Felipe
Meia
Mirassol
Dezembro 2025
Rafael Ratão
Atacante
Cerezo Osaka (JAP)
Dezembro 2026
Jogadores do Bahia com contrato para 2026
|Jogador
|Posição
|Contrato
João Paulo
Goleiro
Junho 2026
Gilberto
Lateral-direito
Dezembro 2026
Luciano Juba
Lateral-esquerdo
Dezembro 2027
Iago Borduchi
Lateral-esquerdo
Dezembro 2028
Zé Guilherme
Lateral-esquerdo
Dezembro 2029
Ramos Mingo
Zagueiro
Dezembro 2029
Gabriel Xavier
Zagueiro
Dezembro 2029
Kanu
Zagueiro
Dezembro 2027
David Duarte
Zagueiro
Dezembro 2027
Luiz Gustavo
Zagueiro
Dezembro 2030
Fred
Zagueiro
Dezembro 2027
Acevedo
Volante
Dezembro 2029
Sidney
Volante
Dezembro 2028
Rezende
Volante
Dezembro 2026
Erick
Volante
Dezembro 2029
Caio Alexandre
Volante
Dezembro 2028
Jean Lucas
Volante
Dezembro 2028
Rodrigo Nestor
Meia
Dezembro 2030
Michel Araújo
Meia
Dezembro 2028
Cauly
Meia
Dezembro 2028
Roger Gabriel
Meia
Dezembro 2027
David Martins
Meia
Dezembro 2027
Ademir
Atacante
Dezembro 2026
Ruan Pablo
Atacante
Julho 2027
Erick Pulga
Atacante
Dezembro 2029
Kayky
Atacante
Dezembro 2029
Willian José
Atacante
Dezembro 2026
Sanabria
Atacante
Dezembro 2030
Dell
Atacante
Dezembro 2028
Kauê Furquim
Atacante
Agosto 2028
