Com uma temporada cheia pela frente, o Bahia já pensa nos próximos passos para construir um time mais competitivo, repetir os sucessos de 2025 e evitar as frustrações. Por isso, o Lance! traz uma lista completa com tudo o que você precisa saber sobre o mercado de transferências do Tricolor de Aço. Está matéria será constantemente atualizada.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Vale lembrar que o Bahia estreia no dia 10 ou 11 de janeiro em jogo contra o Jequié, fora de casa, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O time também disputa a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2026.

Contratações do Bahia

Ainda nenhuma oficializada

Quem renova?

Everton Ribeiro, do Bahia, durante partida contra o Flamengo; Tricolor ainda não fez contratações (Foto: Walbron Siquiera/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

O Bahia ainda não confirmou nenhuma renovação desde o término do Campeonato Brasileiro, já que boa parte dos atletas do atual elenco ampliaram vínculo durante a temporada com o objetivo de manter a base do time. Ainda assim, o Tricolor está na iminência de anunciar duas renovações, com Everton Ribeiro e Ronaldo, que já estão com acordo encaminhado.

continua após a publicidade

Jogadores com contrato até dezembro de 2025:

Jogador Posição Danilo Fernandes Goleiro Ronaldo Goleiro Santiago Arias Lateral-direito Everton Ribeiro Meia

Saídas

Santiago Arias em treino do Bahia; diretoria busca contratações para repor o lateral (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Neste momento, três jogadores têm saída confirmada do Bahia. O primeiro deles é o goleiro Danilo Fernandes, de 37 anos, que anunciou aposentadoria. Já o Colombiano Santiago Arias não chegou a um acordo com o Bahia por renovação, enquanto o jovem atacante Tiago está de saída para o Orlando City, dos Estados Unidos.

Jogador Posição Contrato com o Bahia Destino Danilo Fernandes Goleiro Até dezembro de 2025 Aposentadoria Santiago Arias Lateral-direito Até dezembro de 2025 Ainda não divulgado Tiago Atacante Até dezembro de 2027 Orlando City (EUA)

Os emprestados

Yago Felipe em ação pelo Mirassol contra o Fortaleza (Foto: Divulgação / Mirassol)

O Bahia tem, ao todo, 10 jogadores emprestados, mas ainda não definiu o que vai fazer com eles, inclusive os que têm contratos mais longos. A tendência é que alguns sejam testados no Campeonato Baiano, competição que o Tricolor pretende disputar com atletas da base.

continua após a publicidade

Jogador Posição Clube ao qual está emprestado Contrato com o Bahia Marcos Felipe Goleiro Eyupspor (TUR) Dezembro 2027 Dênis Junior Goleiro Ferroviária Dezembro 2026 Marcos Victor Zagueiro Ceará Dezembro 2027 Vitor Hugo Zagueiro Atlético-MG Dezembro 2026 Matheus Bahia Lateral-esquerdo Ceará Setembro 2026 Caio Roque Lateral-esquerdo Volta Redonda Dezembro 2025 Miqueias Volante América-MG Dezembro 2026 Jota Volante Criciúma Dezembro 2027 Vitinho Meia Santa Cruz Dezembro 2026 Yago Felipe Meia Mirassol Dezembro 2025 Rafael Ratão Atacante Cerezo Osaka (JAP) Dezembro 2026

➡️Veja artilheiro, garçom e números do Bahia na temporada 2025

Jogadores do Bahia com contrato para 2026