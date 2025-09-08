Casagrande aponta 9 ideal para gigante do futebol brasileiro: ‘Brigador’

Com André Silva lesionado, Calleri fora de combate e Ryan Francisco indisponível, o São Paulo enfrenta um cenário delicado no setor ofensivo. Diante disso, na opinião do jornalista Walter Casagrande, o Tricolor deveria investir esforços na contratação do atacante Diego Costa. Durante debate, o comentarista atrelou a desvalorização no valor de mercado às boas atribuições físicas e técnicas do jogador de futebol, como fator para justificar seu pedido. Confira;

continua após a publicidade

- Eu vou sugerir um centroavante livre no mercado que eu tenho certeza que não ganharia muito, até porque está sem clube de futebol há muito tempo, então não faria sentido ganhar muito. Eu acho que ele aceitaria um contrato razoável. É um centroavante de área, brigador, sem problemas de condicionamento físico e está livre no mercado: Diego Costa - disse.

➡️ Quando volta o Futebol Brasileiro? Confira datas e confrontos

Caso opte por uma nova contratação, o clube só terá até o dia 2 de setembro para realizar a inscrição dos atletas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mais sobre Diego Costa

Com passagens grandiosas em diversos clubes de futebol, Diego Costa fez história no Atlético de Madrid, sendo peça-chave na conquista de LaLiga 2013-14, com 27 gols na temporada. No Chelsea, brilhou na Premier League, marcando 59 vezes em três anos e vencendo duas edições do campeonato inglês (2014-15 e 2016-17). De volta ao Atlético, em 2018, ajudou na conquista da Liga Europa e da Supercopa da UEFA. Após passagens discretas por clubes na Espanha, Brasil e Inglaterra, defendeu o Grêmio em 2024, mas foi atrapalhado por lesão na coxa.

continua após a publicidade

Diego Costa já jogou em diversos clubes do futebol brasileiro (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

📆Próximo compromisso do São Paulo

O São Paulo volta aos treinamentos com todo o elenco nesta terça-feira (9), de olho no próximo jogo da equipe, que acontece no domingo (14) contra o Botafogo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo após a pausa desta Data Fifa.