O Vasco divulgou a escalação para enfrentar o Fluminense logo mais, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O onze inicial não conta com Lucas Pitón, lateral-esquerdo que sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, dando espaço ao lateral-direito de origem Puma Rodríguez. Em alta com Fernando Diniz, Thiago Mendes é titular no meio-campo novamente. De resto, o time cruz-maltino mantém a base já conhecida pelo torcedor.

O Vasco, então, vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Escalação do Fluminense

O rival vascaíno começa o duelo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.

Escolha de Thiago Mendes

Contratado pelo Vasco no meio do ano, Thiago Mendes não chegou na melhor física ao clube e demorou a engrenar. Ganhou a titularidade justamente na partida em que o Cruz-Maltino goleou o Internacional por 5 a 1 e encerrou a série de cinco derrotas. Depois, começou jogando novamente na derrota para o Mirassol. A escalação para o clássico mostra que venceu a disputa com os companheiros por vaga no meio-campo vascaíno.

Thiago Mendes disputa bola na partida contra o Internacional, sua primeira como titular depois de algum tempo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

Todos os relacionados do Vasco

Goleiros: Allan Vitor, Léo Jardim e Pablo.

Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.

Meias: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.

Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Jogo vale muito para o Cruz-Maltino

Além de buscar o título da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino disputa premiação considerável paga pelo torneio. A presença na decisão do mata-mata nacional renderia ao clube, no mínimo, mais R$ 33 milhões. A taça, por sua vez, concede premiação de R$ 77 milhões. Já garantido em competição continental na próxima temporada, o Vasco quer o título também para voltar a marcar presença na Libertadores em 2026. Caso contrário, jogará a Copa Sul-Americana.

Calendário da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)

Corinthians x Cruzeiro - 18h

Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)

A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)

A definir