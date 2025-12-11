Fortaleza rescinde com Palermo e anuncia ex-São Paulo
Leão do Pici se reformula para jogar a Série B no próximo ano
Dando início ao planejamento para 2026, o Fortaleza decidiu não permanecer com o técnico Martín Palermo e já anunciou a contratação de Thiago Carpini para o seu lugar. O Leão do Pici se reformula para jogar a Série B na próxima temporada.
— Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com Thiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A — disse o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.
— Carpini aceitou o desafio de treinar o Fortaleza na segunda divisão por respeito ao Clube e por entender que é um clube que tem projetos, faz bons trabalhos, tem estrutura, elenco e que vai voltar muito forte no ano de 2026 — complementou.
O novo técnico assume o comando do time com contrato até o final de 2026. Também chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, além do preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.
Em comunicado oficial, o clube informou que a decisão foi tomada após diversas reuniões realizadas nos últimos dias. O time ficou na zona do rebaixamento em boa parte do Brasileirão e, apesar de uma arrancada na reta final sob comando de Palermo, caiu para a segunda divisão. Foram 17 jogos para o argentino no comando do Fortaleza, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
Comunicados do Fortaleza
Saída de Martín Palermo
"O Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Martín Palermo não permanecerá no comando técnico da equipe para a próxima temporada. Após reuniões realizadas nos últimos dias, definiu-se pelo encerramento do vínculo ao término da atual temporada.
Palermo encerra seu ciclo no Leão do Pici com profissionalismo, entrega e forte identificação com o clube. Ao longo de sua passagem, demonstrou compromisso e foi fundamental na reta final deste ano.
O Fortaleza Esporte Clube agradece o trabalho realizado por Martín Palermo e sua comissão técnica, e que os novos rumos que ele escolher sigam refletindo a mesma seriedade e entrega que demonstrou em nossa casa."
Chegada de Thiago Carpini
"O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do técnico Thiago Carpini, que assina com o Tricolor até o fim de 2026. Os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero chegam junto com o treinador.
Carpini liderou a grande campanha do Juventude no Campeonato Brasileiro Série B em 2023, quando assumiu o clube gaúcho na zona de rebaixamento e levou até a vice-liderança, garantindo o acesso à elite do futebol brasileiro.
Com destaque, o treinador foi contratado para comandar o São Paulo na temporada seguinte e conquistou a Supercopa do Brasil. Após a passagem no clube paulista, Carpini seguiu para o Vitória, equipe em que passou mais de um ano e conquistou feitos importantes: sequência de 22 jogos de invencibilidade e vaga para a disputa na Copa Sul-Americana 2025.
No Água Santa-SP, começou a se destacar na sua carreira como treinador após levar a equipe de forma inédita à final do Paulistão de 2023 e terminar como vice-campeão. O grande feito o fez ser eleito o melhor técnico da competição.
Natural de Valinhos-SP, Thiago Carpini tem 41 anos e iniciou sua carreira como auxiliar técnico do XV de Piracicaba e seguiu com passagens no Botafogo-PB e no Guarani, quando no Bugre ganhou a oportunidade de exercer o cargo de treinador pela primeira vez.
Como jogador, Carpini atuou como zagueiro e volante nas equipes do Ponte Preta, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Guarani, América-RN e Caldense. Além disso, teve passagem pelo futebol da Grécia e da China.
No Leão do Pici, o treinador tem pela frente as disputas do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série B em 2026."
