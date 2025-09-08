Criciúma x Chapecoense: jogador agride adversário, e VAR anula gol de pênalti

Um lance inusitado chamou a atenção na partida entre Criciúma e Chapecoense, pela 25ª rodada da Série B, na tarde de domingo, no estádio Heriberto Hülse. No fim do primeiro tempo, a Chape marcou de pênalti e diminuiria a desvantagem para 2 a 1, mas o VAR interferiu, viu uma agressão na cobrança e anulou o gol.

A situação incomum acontecue aos 41 minutos da etapa inicial quando Marcinho foi derrubado na área por Yan Souto, e o árbitro Felipe Fernandes de Lima, após revisão no VAR, marcou penalidade para a Chapecoense. Na cobrança, Walter Clar fez o gol.

Contudo, o gol foi anulado pela agressão do lateral-direito Gabriel Inocêncio no lateral-esquerdo Felipinho quando o companheiro realizava a batida do pênalti. A arbitragem, assim, tirou o gol, marcou falta para o Criciúma e expulsou o atleta da Chapecoense. O jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos.

- A bola estava em jogo no momento da conduta violenta. A bola estava a caminho do gol, não tinha entrado - avaliou Renato Ruel, especialista em arbitragem, à ESPN.

Com a vitória por 2 a 0, em confronto direto, o Criciúma ultrapassou a Chapecoense e chegou a 42 pontos, na terceira colocação da Série B. A Chape caiu para a quarta posição, com 41 pontos. Primeiro time fora do G-4, o Remo tem 38 pontos.

