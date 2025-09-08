menu hamburguer
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-EST
imagem cameraJogos de hoje: Itália em ação pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Andreas Solaro/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (8), o futebol nacional e internacional oferece uma programação repleta de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem como principal destaque, com uma maratona de jogos pelas regiões africana, europeia e norte-americana. No cenário nacional, a Série B do Brasileirão movimenta a agenda com partidas importantes na briga pelo acesso. Entre as promessas do futebol feminino, a final do Brasileirão Feminino Sub-20 promete fortes emoções com o clássico entre Flamengo e Botafogo.

Eliminatórias Africanas

  • 10h – Zâmbia x Marrocos – CazéTV e FIFA+
  • 10h – Guiné Equatorial x Tunísia – FIFA+
  • 10h – Moçambique x Botsuana – FIFA+
  • 13h – Guiné x Argélia – FIFA+
  • 13h – Guiné-Bissau x Djibuti – FIFA+
  • 13h – Madagascar x Chade – FIFA+
  • 13h – Malawi x Libéria – FIFA+
  • 13h – Uganda x Somália – FIFA+
  • 16h – Gana x Mali – FIFA+
  • 16h – Líbia x Essuatíni – FIFA+
FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGR
Jogos de hoje: seleção do Marrocos em ação pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

Eliminatórias Europeias

  • 15h45 – Israel x Itália – Disney+
  • 15h45 – Croácia x Montenegro – Sportv
  • 15h45 – Grécia x Dinamarca – Sportv 2
  • 15h45 – Kosovo x Suécia – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Suíça x Eslovênia – ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 – Bielorrússia x Escócia – Disney+
  • 15h45 – Gibraltar x Ilhas Faroe – Disney+

Eliminatórias da Concacaf

  • 21h30 – El Salvador x Suriname – Canal GOAT
  • 22h30 – Panamá x Guatemala – Canal GOAT

Brasileirão Série B

  • 19h30 – Novorizontino x Atlético-GO – ESPN, Disney+, SportyNet e Kwai
  • 20h – Cuiabá x CRB – Disney+
  • 21h30 – Vila Nova x Athletic – Disney+
BRASILEIRO B 2025, VILA NOVA-GO X GOIAS
Jogos de hoje: torcida do Vila Nova presente no Brasileirão Série B de 2025 (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Brasileirão Feminino Sub-20 (final)

  • 21h – Flamengo sub-20 (F) x Botafogo sub-20 (F) – TV Brasil e Sportv

Campeonato Alemão Feminino

  • 13h – Carl Zeiss Jena (F) x Hoffenheim (F) – DAZN

Amistoso Internacional

  • 14h15 – República Tcheca x Arábia Saudita – Sportv 4

