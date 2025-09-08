Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (08/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (8), o futebol nacional e internacional oferece uma programação repleta de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem como principal destaque, com uma maratona de jogos pelas regiões africana, europeia e norte-americana. No cenário nacional, a Série B do Brasileirão movimenta a agenda com partidas importantes na briga pelo acesso. Entre as promessas do futebol feminino, a final do Brasileirão Feminino Sub-20 promete fortes emoções com o clássico entre Flamengo e Botafogo.
Eliminatórias Africanas
- 10h – Zâmbia x Marrocos – CazéTV e FIFA+
- 10h – Guiné Equatorial x Tunísia – FIFA+
- 10h – Moçambique x Botsuana – FIFA+
- 13h – Guiné x Argélia – FIFA+
- 13h – Guiné-Bissau x Djibuti – FIFA+
- 13h – Madagascar x Chade – FIFA+
- 13h – Malawi x Libéria – FIFA+
- 13h – Uganda x Somália – FIFA+
- 16h – Gana x Mali – FIFA+
- 16h – Líbia x Essuatíni – FIFA+
Eliminatórias Europeias
- 15h45 – Israel x Itália – Disney+
- 15h45 – Croácia x Montenegro – Sportv
- 15h45 – Grécia x Dinamarca – Sportv 2
- 15h45 – Kosovo x Suécia – ESPN e Disney+
- 15h45 – Suíça x Eslovênia – ESPN 3 e Disney+
- 15h45 – Bielorrússia x Escócia – Disney+
- 15h45 – Gibraltar x Ilhas Faroe – Disney+
Eliminatórias da Concacaf
- 21h30 – El Salvador x Suriname – Canal GOAT
- 22h30 – Panamá x Guatemala – Canal GOAT
Brasileirão Série B
- 19h30 – Novorizontino x Atlético-GO – ESPN, Disney+, SportyNet e Kwai
- 20h – Cuiabá x CRB – Disney+
- 21h30 – Vila Nova x Athletic – Disney+
Brasileirão Feminino Sub-20 (final)
- 21h – Flamengo sub-20 (F) x Botafogo sub-20 (F) – TV Brasil e Sportv
Campeonato Alemão Feminino
- 13h – Carl Zeiss Jena (F) x Hoffenheim (F) – DAZN
Amistoso Internacional
- 14h15 – República Tcheca x Arábia Saudita – Sportv 4
