O Cruzeiro pagou uma multa de R$ 11 milhões e contratou o lateral-direito Kauã Moraes, de 18 anos, que pertencia ao Athletico-PR, com quem tinha contrato até fevereiro de 2027. O jogador desembarcou em Belo Horizonte na manhã deste sábado (30) para passar por exames médicos e depois se juntar ao elenco mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Furacão, o jovem recebia um salário de R$ 5.500,00 e, portanto, o valor da multa rescisória é 2.000 vezes superior. Kauã Moraes tinha um pré-contrato para renovar com o clube até o final de 2029, mas ainda não tinha assinado o documento.

O garoto chega no Cruzeiro para suprir a ausência de Fagner, que sofreu uma fratura na fíbula da perna direita há um mês. Antes da chegada de Kauã Moraes, apenas William era opção no elenco, o que dificultava a escalação do time. O zagueiro Jonathas Jesus, inclusive, chegou a ser improvisado pelo lado do campo.

continua após a publicidade

Carreira de Kauã Moraes

Conhecido por 'Careca' no CT do Caju, o lateral iniciou nas categorias de base do Palmeiras, em 2021. Ele ficou por lá até 2024.

O lateral chegou ao Furacão no início desta temporada e disputou 23 jogos, sendo 10 como titular, entre Paranaense e Brasileiro do sub-20. Ele marcou três gols.

No início deste ano, Kauã Moraes foi promovido ao time principal do Furacão para a disputa da Série B. O jovem lateral atuou em 16 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência pelo time profissional.

continua após a publicidade

A trajetória de Kauã Moraes na equipe principal começou com João Correia, técnico do Sub-20, que foi interino do Furacão por três jogos após a demissão de Mauricio Barbieri. As opções nas laterais eram Dudu e Palacios, que alternavam com lesões e maus rendimentos. Assim, o zagueiro Habraão e o volante Raul estavam sendo improvisados no setor.