Athletico pede, e CBF libera dupla de convocação da Seleção sub-20

O Athletico pediu e conseguiu a liberação do lateral-esquerdo Léo Derik e do meia Dudu, convocados para a Seleção Brasileira sub-20. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou a solicitação no final de semana.

A dupla foi chamada pelo técnico Ramon Menezes para dois amistosos contra o Paraguai e tinha que se apresentar nesta segunda-feira (4). Por outro lado, o zagueiro Arthur Dias, que também foi convocado, já viajou para Teresópolis (RJ), assim como o meio-campista João Cruz, que substituiu Dudu.

As partidas do Brasil estão marcadas para 8 e 12 de agosto e fazem parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada em setembro, mas atrapalhariam o Furacão. No período, a equipe atleticana joga na quarta-feira (6) contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e na segunda-feira (11) diante do Criciúma, pela 20ª rodada da Série B.

Léo Derik e Dudu ganham espaço no Athletico

Dudu comemora gol em Athletico 1x1 Paysandu, pela Série B. Foto: Duda Matoso/Athletico

Léo Derik foi titular nos últimos dois jogos do Athletico na Série B diante de América-MG e Paysandu. Ele tem substituído o lateral Esquivel, que se recupera de dores no joelho. Ao todo, são oito partidas na temporada.

Já o meio-campista Dudu começou uma partida pela primeira vez como profissional contra o São Paulo na semana passada e marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra diante do Paysandu no final de semana. Em 2025, ele fez cinco confrontos.

Odair Hellmann balança no cargo do Athletico

O técnico Odair Hellmann balançou, mas foi mantido como técnico do Athletico após empatar em 1 a 1 com o Paysandu, na Arena da Baixada. O Furacão chegou a seis jogos sem vencer na temporada, com três empates e três derrotas.

O jejum na Série B somente é de cinco partidas, com três igualdades e dois revezes. A última vitória foi por 1 a 0 contra o Amazonas, em 7 de julho.

Com a sequência negativa, o Furacão ocupa a 11ª colocação da Segundona, com 26 pontos, a sete pontos da Chapecoense, que abre o G-4. Já a diferença para a ZR é de apenas quatro pontos.

Odair Hellmann está há 12 jogos no comando do Furacão, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 36,1%. Com o técnico, a equipe rubro-negra marcou 13 gols e sofreu 15.

Athletico recebe o São Paulo pela Copa do Brasil

Na quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), Athletico encara o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, revés por 2 a 1.

Assim, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final - vitória por um gol leva aos pênaltis, enquanto qualquer empate ou vitória classifica o Tricolor.

Próximos jogos do Athletico na Série B