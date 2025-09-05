Athletico se antecipa e renova com dois jovens jogadores do profissional

O Athletico anunciou a renovação com dois jovens atletas na tarde desta sexta-feira (5). O zagueiro Arthur Dias e o atacante Renan Viana estenderam os contratos com o Furacão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arthur Dias, 18 anos, assinou até dezembro de 2028. Criado e revelado no Furacão, o zagueiro está no CT do Caju desde os 15 anos, estreou profissionalmente nesta temporada e tem cinco jogos pela equipe principal. Machucado, ele está de fora do confronto contra o Botafogo-SP no sábado (6).

Renan Viana, 22 anos, agora tem vínculo até dezembro de 2027 e disputará a Taça FPF, que começa neste mês. O atacante também é formado na base rubro-negra e tem uma partida com o time profissional, diante da Danubio, pela Sul-Americana, em 24 de abril do ano passado.

continua após a publicidade

O centroavante, aliás, tem um histórico de lesões. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho em duas oportunidades: a primeira contra o Paraná, em maio de 2023, pelo estadual sub-20, e a última em outubro do ano passado, quando estava emprestado ao Wydad Casablanca, do Marrocos. Depois da primeira lesão, Renan Viana foi até afastado do Furacão por estar fora de forma.

Renan Viana foi campeão do Sul-Americano sub-20 pela Seleção com Vitor Roque e Mycael. Foto: José Tramontin/Athletico

Fora do Athletico, a dupla tem destaque e convocações para a formação da Seleção Brasileira. O defensor jogou oito partidas e foi campeão do Sul-Americano sub-20 desta temporada, enquanto o atacante atuou em seis partidas na conquista do título em 2023, na mesma competição e categoria.

continua após a publicidade

Athletico se aproxima de renovação com Dudu

Desde o mês passado, o Athletico intensificou as conversas com o meia Dudu, 19 anos. Ele tem contrato com o Furacão até 30 de abril de 2026 e negocia uma extensão de três a cinco anos. No final de outubro, vale destacar, ele pode assinar pré-contrato com outro clube.

Nas últimas semanas, inclusive, o jogador e o empresário Marcelo Lipatin receberam sondagens de equipes do Brasil e do exterior. A última renovação dele foi em maio de 2023 que, por ser menor de idade, só podia assinar contrato por, no máximo, três temporadas.

Com a tratativa com Dudu, a diretoria rubro-negra tenta evitar um novo "caso Kauã Moraes", que foi comprado pelo Cruzeiro por R$ 11 milhões. O time mineiro aproveitou que a multa rescisória do lateral-direito era considerada baixa e depositou o valor integral na semana passada.

Por outro lado, o Athletico conseguiu segurar o volante Diogo Riquelme no mês passado. Com 20 anos, ele estreou profissionalmente nesta Série B e assinou até o final de 2028 - o anterior se encerra em 31 de janeiro de 2026.

➡️ Mais notícias do Athletico

Athletico na Série B

A 14 rodadas do fim, o Athletico vem de duas vitórias seguidas e ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. A distância para o Criciúma, que abre o G-4, é de seis pontos.